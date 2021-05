Italie: Simone Inzaghi a envoyé son frère en Serie B

Simone Inzaghi, entraîneur de la Lazio, a scellé la relégation en Serie B de Benevento, entrainé par son frère Filippo, mardi après le match nul de son équipe face au Torino (0-0).

Le dernier espoir de maintien en Serie A de Benevento s’est envolé mardi soir. Et il a été indirectement enlevé à Filippo Inzaghi, entraîneur de l’équipe, par son propre frère Simone. La Lazio, entrainée par ce dernier, devait en effet s’imposer face au Torino pour offrir une finale pour le maintien lors de la dernière journée. Malgré de nombreuses occasions (dont un penalty manqué et un poteau), les Laziale ont concédé le match nul à domicile face au club piémontais (0-0) qui s'est sauvé et a validé la relégation de Benevento à l’échelon inférieur.

Benevento privé de finale

Premier relégable, le club de la ville de Bénévent comptait trois points de retard sur le Torino avant le coup d’envoi de ce match en retard de la 25e journée. Une victoire de la Lazio leur aurait permis de maintenir cet écart avant la dernière journée et la confrontation face… au Torino, contre qui un succès leur aurait offert le maintien (à la différence particulière). Mais le nul face à la Lazio a finalement tout gâché. Et Simone Inzaghi en est le premier chagriné.

"Je suis désolé d’avoir manqué la victoire et pour la relégation de mon frère, a déclaré l’ancien attaquant à l’issue de la rencontre. Nous avons fait un super match, mais nous n'avons pas réussi à marquer. J'ai félicité les garçons."

"Nous avons fait une excellente performance et développé un bon jeu, avec des occasions de marquer et un poteau: je ne peux rien dire à mes joueurs, a-t-il ajouté. Ce duel était une publicité pour le football, c'était un vrai match. Les images sont claires: je suis désolé, je le répète, pour les raisons que j’ai évoquées. Malgré les absences, nous avons bien fait avec tous les joueurs sur le terrain, aussi bien ceux qui ont commencé dès la première minute que ceux qui ont pris le relais."



Promu la saison passée, Benevento va donc faire l’ascenseur. La Lazio s’est, elle, qualifiée pour la Ligue Europa en assurant sa sixième place.