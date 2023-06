Juventus: réunion décisive pour l'avenir de Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, sera bientôt fixé sur son avenir. Une réunion est prévue en fin de saison pour voir si les idées du technicien de 55 ans collent au futur projet turinois, sans Ligue des champions.

Stop ou encore? Après deux nouvelles saisons sur le banc de la Juventus (bouclées sans le moindre trophée), après un premier passage entre 2014 et 2019, Massimiliano Allegri n'est pas certain d'aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2025. Tuttosport annonce ce jeudi que le technicien de 55 ans rencontrera sa direction après le dernier match de la saison, que les Bianconeri disputeront dimanche (21h) sur la pelouse d'Udinese et qui décidera en partie de la compétition européenne qu'ils disputeront la saison prochaine.

Si la Juve, présentement septième, réalise dans le Frioul un meilleur résultat que la Roma contre La Spezia, alors elle se qualifiera pour la Ligue Europa. Sinon, elle se contentera de la Ligue Europa Conférence.

La Juventus veut rajeunir son effectif

Quoi qu'il arrive, la Juventus ne disputera pas la Ligue des champions, ce qui représente un manque à gagner de 80 millions d'euros et impactera de facto la politique sportive du club. Pour continuer sur le banc de la Vieille Dame, Allegri devra donc accepter cette déviation de la trajectoire initialement prévue, ce qui pourrait comprendre le départ d'un élément à forte valeur marchande - Dusan Vlahovic par exemple -, mais surtout un projet beaucoup plus "low-cost". Celui-ci viserait davantage à s'appuyer sur les jeunes qu'à miser sur des joueurs expérimentés au mercato, qui représentent de gros investissements financiers.

Du côté du board turinois, on crédite volontiers à Allegri le fait d'avoir bien figuré dans "l'urgence", lorsque le club s'est retrouvé face à de lourds problèmes de justice qui lui ont finalement valu un retrait de dix points, mais on concède que le début de saison 2022-2023 ne plaide pas en sa faveur : l'élimination dès la phase de groupes de la C1 lui a été préjudiciable. Reste maintenant aux deux parties de s'entendre sur une confirmation de l'entraîneur, ou au contraire, une négociation relative à la résiliation du contrat.