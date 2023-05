Mercato: sans Ligue des champions, la Juventus pourrait faire face à une vague de départs

Sauf énorme concours de circonstances, la Juventus ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui devrait chambouler son effectif, selon la presse transalpine.

À Turin, l'intersaison risque pour le moins d'être agité. Un grand chambardement est à prévoir. Sortie du top 4 de Serie A après avoir écopé de dix points de pénalité pour fraudes comptables, la Juventus (7e) compte cinq points de retard sur l'AC Milan, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions, à deux journées de la fin. Vraisemblablement, la Vieille Dame ne disputera donc pas la C1 la saison prochaine, ce qui va considérablement bouleverser l'effectif des Bianconeri, indique la Gazzetta dello Sport ce mercredi.

Chiesa ou Vlahovic sur le départ, Rabiot difficile à conserver

Ainsi, le club piémontais se préparerait à une vague de départs. Mais il espère d'abord revendre les joueurs qui reviendront de prêt : Arthur (Liverpool), Dejan Kulusevski (Tottenham), Weston McKennie (Leeds), et Denis Zakaria (Chelsea), entre autres. Le quotidien aux pages roses explique qu'il en sera de la responsabilité du nouveau directeur sportif, qui sera peut-être Cristiano Giuntoli, celui que la Juve espère arracher à Naples, mais qu'Aurelio De Laurentiis retient pour l'instant. En cas d'échec, le club de Turin penserait à une solution interne, Giovanni Manna notamment, le DS de la "Next Gen".

D'autres départs d'envergure sont envisagés. Aux yeux de Massimiliano Allegri - qui devrait rester l'entraîneur en raison de son juteux contrat (9 millions d'euros annuels jusqu'en 2025) malgré les désaccords avec la direction - ni Federico Chiesa, ni Dusan Vlahovic ne sont indispensables. Les deux joueurs sont pourvus d'une forte valeur marchande et le Serbe intéresserait quelques écuries en Angleterre (Chelsea, Manchester United) et en Allemagne (Bayern Munich). Par ailleurs, sans la Ligue des Champions, que la Juventus aurait pu espérer accrocher en remportant la Ligue Europa, retenir Adrien Rabiot, en fin de contrat, paraît hautement improbable.

Cuadrado prolongé, pas Di Maria ?

Même constat pour Angel Di Maria. Egalement en fin de contrat, le champion du monde argentin, qui émane à 6 millions d'euros par an, ne devrait finalement pas prolonger, contrairement à la tendance qui se dessinait quelques semaines plus tôt. Enfin, la Juve restera attentitive si des offres concernaient Wojciech Szczesny, Daniele Rugani, Moise Kean, Alex Sandro, voire Paul Pogba et ses émoluments de 10 millions d'euros annuels. Mais les Bianconeri ont bien conscience qu'après une saison blanche du Français, les propositions ne risquent pas d'affluer.

En somme, la saison prochaine, la Juventus envisage de reconstruire autour d'un contingent de joueurs expérimentés (Leonardo Bonucci, Filip Kostic, Manuel Locatelli, Mattia De Sciglio, Danilo, Bremer, etc...) auquel seraient greffés les jeunes en pleine éclosion, tels Fabio Miretti et Nicolo Fagioli, lesquels ont pris de l'épaisseur au sein de l'effectif turinois cette année.