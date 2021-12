Juventus: Szczesny tacle l'arrogance de son équipe

Wojciech Szczesny, gardien de la Juventus, a dénoncé l’arrogance et la prétention avec laquelle son équipe joue parfois et qui lui coûte souvent cher en termes de résultats.

La Juventus a conclu une année 2021 compliquée sur une bonne note, mardi en s’imposant face à Cagliari (2-0). Mais les Bianconeri ont tremblé avant de se mettre à l’abri. Wojciech Szczesny a ainsi dû réaliser un arrêt décisif sur Joao Pedro à la 68e minute de jeu alors que son équipe menait 1-0. A l’issue de la rencontre, le gardien polonais a fustigé la suffisance de ses partenaires quand ils ont pris l’avantage.

"Nous jouons toujours avec arrogance"

"Nous avons travaillé, mais il y a encore beaucoup à améliorer, a-t-il déclaré à DAZN. À la fois dans la phase défensive et offensive. Parfois à 1-0, nous sommes trop bas, nous nous sentons à l'aise comme ça, mais nous jouons toujours avec arrogance (il utilise l’expression ‘il puzzo sotto al naso’, littéralement ‘la puanteur sous le nez’, ndlr) et je n'aime pas ça."

"C'est arrivé plusieurs fois: ce soir ça s'est bien passé, mais on a encaissé un but contre Venise, rappelle-t-il. Je ne sais pas, parfois on se retrouve trop bas en deuxième mi-temps. Vous ne pouvez pas baisser le niveau d'énergie et de concentration pendant 10-15 minutes en deuxième temps, il faut qu'on s'améliore."

Avec cette victoire, la Juve s’est un peu rapprochée du Top 4. Les hommes de Massimiliano Allegri sont cinquièmes avec quatre longueurs de retard sur l’Atalanta Bergame, quatrième, et neuf sur l’Inter Milan, leader qui compte un match en moins (ce mercredi contre le Torino, 18h30).

Après huit titres consécutifs de championne d’Italie, la Juventus a terminé le dernier championnat à la quatrième place, arrachant in extremis sa qualification pour la Ligue des champions. Un échec qui a précipité le départ de l’entraîneur Andrea Pirlo, remplacé par Allegri. A mi-saison, les Bianconeri sont distancés dans la course au titre en Serie A mais qualifiés en huitièmes de finale de la Ligue des champions (face à Villarreal) après un joli parcours en poule (1er devant Chelsea avec 15 points sur 18).