Juventus: Vlahovic assure être prêt à "souffrir" avec la Vieille Dame

En s’attachant les services de Dusan Vlahovic, la Juventus a effectué l’un des plus gros coups du mercato hivernal. Ex-buteur vedette de la Fiorentina, le Serbe nourrit de grandes ambitions pour l’avenir avec son nouveau club.

Voilà un gros coup que la Juventus a réalisé lors du mois de janvier. Alors qu'il était courtisé par de nombreux clubs européens, le club italien n’a pas attendu la fin de la saison pour recruter Dusan Vlahovic (22 ans). Auteur de 17 buts pour le moment avec la Fiorentina, le Serbe a décidé de faire le grand saut durant l'hiver.

Pour ses premiers mots en conférence de presse sous ses nouvelles couleurs, le joueur de 22 ans n’a pas tardé à montrer à quel point son désir de gagner est grand. D’où son choix de privilégier la Vieille Dame au détriment d’autres formations: "L’ADN de la Juve est de se battre, de ne pas abandonner jusqu’au bout, a-t-il lancé ce mardi. Souffrir quand il le faut. Cela fait partie de ma mentalité (…) Toujours viser des objectifs plus élevés, c’est la chose la plus importante."

Malgré cette ambition, il sera difficile pour le cinquième de Serie A de rattraper son retard en championnat. Mais avec Vlahovic, le coach Massimiliano Allegri peut compter sur un élément de poids pour inverser la tendance et pourquoi pas remporter le titre: "Je suis à la Juve et il n’y a plus d’excuses, explique l'attaquant. (…) Nous ne pensons que de match en match, la seule chose qui compte c’est de gagner."

"J’essaie d’avoir ma propre voie"

Un buteur qui affole l’Europe par ses statistiques et son âge. Cela n’est pas sans rappeler Kylian Mbappé et Erling Haaland qui brillent avec le PSG et le Borussia Dortmund. Cependant, Vlahovic semble assez fermé à la comparaison: "J’essaie d’avoir ma propre voie, d’être concentré tout le temps et de toujours donner le meilleur de moi-même. Je ne sais pas où je vais finir, mais je ferai tout ce que je peux pour aller loin."

Pour montrer qu’il est un joueur promis à un grand avenir, ce dernier devra porter l’attaque de la Juventus qui risque de perdre Paulo Dybala l’été prochain. Pour cette nouvelle aventure, Vlahovic portera le numéro 7 qui appartenait à Cristiano Ronaldo. Un détail ayant peu d’importance pour l’ancien de la Viola: "Cela ne représente rien pour moi. Il n’y a pas de raison particulière. Tous les chiffres de la Juve sont très importants. Je l’ai choisi parce qu’il était plus proche du 9."