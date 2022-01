Mercato: Bentancur et Kulusevski passent de la Juventus à Tottenham, Conte tient ses renforts

Tottenham a officialisé ce lundi les recrutements de Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski. Le milieu de terrain uruguayen et l’ailier suédois quittent la Juventus pour venir renforcer les Spurs d’Antonio Conte.

Une double opération d’envergure. Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur ont quitté tous les deux la Juventus Turin pour rejoindre Tottenham, ce lundi, à quelques heures de la clôture du mercato hivernal. Grande promesse du football suédois, Kulusevski, 21 ans, était arrivé dans le Piémont il y a un an et demi en provenance de Parme (35 millions d’euros), mais l’ailier aux 20 sélections (1 but) a eu du mal à s'imposer, que ce soit la saison dernière avec Andrea Pirlo ou cette saison avec Massimiliano Allegri.

La Vieille Dame, qui avait payé cher pour en faire l'un des fers de lance de son renouvellement, le revend à des conditions financières similaires à Tottenham, dont les transferts sont entre les mains d'un ex-dirigeant bianconero, Fabio Paratici. Le club londonien va d'abord verser 10 millions d'euros pour 18 mois de prêt, jusqu'en juin 2023, puis devra le racheter, en fonction de certains critères sportifs, pour 35 millions d’euros, selon les chiffres communiqués le club bianconero.

Des renforts réclamés par Conte

Bentancur, 24 ans, était lui à Turin depuis son arrivée en provenance de Boca Juniors en 2017 (15 millions d’euros). L’international uruguayen (46 sélections) est cédé pour une indemnité de 19 millions d’euros, à laquelle peuvent s'ajouter 6 millions d’euros de bonus liés à des critères sportifs. Ces deux arrivées devraient en partie répondre aux souhaits de renforts "importants" exprimés par l'entraîneur des Spurs Antonio Conte, qui a eu l'occasion de croiser les deux joueurs ces deux dernières saisons en Serie A.

Ces départs permettent à la Juventus de faire entrer un peu d'argent frais après l'effort consenti pour recruter la semaine dernière l'attaquant serbe Dusan Vlahovic (70 millions d'euros, hors bonus). Ils permettent aussi de libérer de la place dans l'effectif pour le milieu international suisse Denis Zakaria, dont la signature est imminente. La Juve devrait aussi se séparer du milieu gallois Aaron Ramsey, non utilisé cette saison, annoncé par la presse en instance de prêt vers les Glasgow Rangers.