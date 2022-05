Koffi Djidji (Torino) : "Je suis plein d’ambition"

Après avoir quitté le FC Nantes pour le Torino en 2019, avec un prêt à Crotone (2020-2021), Koffi Djidji vit la meilleure saison de sa carrière avec Serie A avec le club de Turin. Le natif de Bagnolet est un défenseur respecté en Italie.

Le ton est posé, les arguments bien affutés et la réflexion intéressante. S’il avoue avoir "perdu du temps", Koffi Djidji estime désormais, à 29 ans, avoir acquis la maturité qui lui permet de "connaître son corps" et de "relativiser sur de petites choses". Au point d’envisager la suite de sa carrière avec plus de sérénité. "Je suis plein d’ambition et d’envie et je pense le montrer cette année, assure-t-il. Je fais la meilleure saison de ma carrière."

L’un des défenseurs qui remportent le plus de duels en Italie

Une statistique peut prouver les dires du franco-ivoirien. Avant sa blessure à l’ischio fin mars, Koffi Djidji était le défenseur qui remportait le plus de duels en Serie A. "C’est une preuve que le travail fourni est bon, reprend l’ancien Nantais. C’est en cohérence avec ce que je me demande en entrant sur le terrain: remporter mes duels. Mais je ne me focalise pas trop sur les statistiques. Ce qui est plus important, ce sont les sensations et la cohérence de ce que l’on voit sur le terrain."

La statistique reflète justement bien les sensations du joueur. Koffi Djidji aime le duel et l’Italie lui a donné la possibilité d’approfondir cette compétence. "Je fais beaucoup de vidéo pour apprendre à connaître l’attaquant qui est en face de moi le week-end. Je regarde comment il se déplace, son pied fort, s’il est physique ou non, son jeu de tête… C’est à Nantes, avec Conçeiçao que j’ai appris ça, et c’est en Italie que je l’ai développé."

"Je fais attention à ce qu’on dit à mon fils à l’école sur moi"

Des détails qui ont fait gagné le défenseur en régularité. Un enchainement de bonnes performances qu’il cherchait depuis le début de sa carrière. "Il faut toujours relativiser sur le passé. Les moments difficiles m’ont aussi fait apprendre. Depuis, j’ai changé pas mal de choses autour de moi, avoue-t-il. Des détails dans ma vie privée, mais aussi dans ma vie professionnelle. J’ai changé d’agent… je suis aussi quelqu’un qui s’intéresse beaucoup plus à son corps. J’ai pris un kiné par exemple, je fais aussi attention à l’aspect mental pour améliorer ma concentration."

Des "détails" qui ont fait passer à cap à Djidji au Torino. Et qui ont fait changer les regards extérieurs. "Je fais attention à ça, surtout auprès de mon fils. Il a 7 ans, il grandit, ça parle à l’école… Il faut faire attention à ça et j’en tire une motivation supplémentaire." 10ème au classement avec le Torino, Koffi Djidji ne pourra pas aller chercher une place européenne cette saison. Mais ses prestations et ce nouveau statut ont forcément fait naitre des intérêts en Europe à un an de la fin du contrat du défenseur. Le Sporting Portugal, l’Olympiakos et Fulham, par exemple, se sont déjà montrés intéressés.