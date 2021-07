Lazio: Hysaj ciblé par les ultras d'extrême droite pour avoir chanté "Bella Ciao"

Nouveau joueur de la Lazio, le latéral albanais Elseid Hysaj a entonné pour son traditionnel bizutage "Bella Ciao". Un chant dernièrement popularisé par la série "La casa de papel", mais qui reste avant tout celui des partisans italiens. Ce qui n'a pas plu aux ultras d'extrême droite...

A peine arrivé, et déjà détesté par une partie des supporters. Fraîchement recruté par la Lazio après six saisons au Napoli, le latéral droit albanais Elseid Hysaj (27 ans) a dû pousser la chansonnette - comme le veut la tradition - devant ses nouveaux équipiers le week-end dernier. Mais le choix du morceau, "Bella Ciao", l'a plongé dans une petite tempête...

Si "Bella Ciao" a été récemment popularisée par la série espagnole "La casa de papel", ce qui a visiblement influencé Hysaj, la chanson est avant tout celle des partisans italiens, les résistants antifascistes. Et c'est là où le bât blesse... En 2021 encore, la Lazio compte parmi ses fervents supporters un certain nombre de nostalgiques du régime de Benito Mussolini. Qui ont pris le bizutage de Hysaj comme une provocation.

Un communiqué fumeux du club

Selon plusieurs médias italiens, dont le Corriere dello Sport, des ultras d'extrême droite ont ainsi fait une descente à Auronzo di Cadore (Vénétie), où l'équipe est en stage, pour s'expliquer avec les joueurs, Hysaj tout particulièrement. Le directeur sportif Igli Tare serait directement intervenu pour calmer le jeu, sans que ne soit révélée la teneur des échanges. Toujours est-il que les vidéos de la chanson d'Hysaj postées par les joueurs, comme Luis Alberto, ont été supprimées dans la foulée.

La Lazio a réagi ce lundi avec un communiqué assez flou, sans condamner qui que ce soit. "Il est du devoir du club de protéger l'un de ses membres et de le libérer d'une exploitation politique qui n'a rien à voir avec le contexte informel et amical dans lequel s'est déroulé l'épisode, écrit le club romain. Le stage de l'équipe doit se poursuivre avec le maximum de professionnalisme et le même climat de sérénité qui a été insufflé jusqu'à présent."