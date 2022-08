Le fonds américain RedBird rachète l’AC Milan pour 1, 2 milliards d’euros

Le fonds américain Redbird a finalisé l'acquisition de l'AC Milan pour 1,2 milliard d'euros, a annoncé mercredi le club italien.

Les Américains de RedBird Capital Partners, déjà propriétaires du Toulouse Football Club (à 85 %), pour 1,228 milliard d'euros, s'offrent le champion d’Italie. L’AC Milan annonce ce mercredi l'acquisition du club par le fonds d’investissement américain pour 1,2 milliards d’euros. Le patron de RedBird, Gerry Cardinale, entend "maintenir la place de Milan au sommet du football européen et mondial". L'AC Milan était la propriété depuis 2018 d'Elliott Management, un autre fonds américain.

Un partenariat stratégique avec Yankee Global Enterprises

Dans le communiqué officialisant la prise de contrôle définitive du vainqueur, entre autres, de 19 championnats d’Italie et 7 Ligue des champions, le nouveau propriétaire définit ses priorités: "Soutenir les dirigeants sportifs et commerciaux du club afin que l'équipe soit toujours compétitive au plus haut niveau du football ; s'assurer que le club dispose des infrastructures et des installations dignes de l'une des plus grandes organisations sportives du monde ; et renforcer les équipes féminines et de jeunes du club, ainsi que sa branche caritative, la Fondazione Milan."

L'accord conclu prévoit également que Yankee Global Enterprises (YGE), propriétaire des Yankees de New York, "l'une des franchises sportives ayant la plus grande valeur au monde", conclura un partenariat stratégique avec l'AC Milan en prenant une participation minoritaire dans l'AC Milan. "RedBird entretient une relation de longue date avec les Yankees et la famille Steinbrenner, avec laquelle elle est copropriétaire du Yankees Entertainment Sports (YES) Network, le réseau sportif régional le plus regardé aux États-Unis", précise le communiqué de l'AC Milan.