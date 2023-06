Naples: comment Garcia a grillé Galtier pour le poste d'entraîneur

En concurrence notamment avec Christophe Galtier pour succéder à Luciano Spalletti sur le banc de Naples, Rudi Garcia a su convaincre Aurelio De Laurentiis par son CV et son discours, selon la presse italienne.

En avril, il était viré par Al-Nassr. Deux mois plus tard, il rebondit dans l’un des plus grands clubs européens. A 59 ans, Rudi Garcia signe son retour en Serie A. Tout frais champion d’Italie, Naples l’a choisi pour prendre la suite de Luciano Spalletti, celui-là même qui lui avait succédé sur le banc de l'AS Rome, en janvier 2016.

"Quel plaisir d'embrasser le projet de Naples. Je suis motivé et ambitieux comme jamais pour continuer à emmener haut les couleurs des champions d'Italie", a commenté le Français, respecté dans la Botte pour le jeu offensif qu’il avait déployé avec les Giallorossi, revenus sous sa baguette en Ligue des champions grâce à deux deuxièmes places en 2014 et 2015. A Naples, il lui faudra à nouveau gérer une immense pression populaire et médiatique, un tourbillon d'émotions qui a fini par emporter Spalletti, trop "fatigué" pour rester une saison de plus.

De Laurentiis lassé par les "caprices" de Galtier

Avant d’opter pour Garcia, le boss napolitain Aurelio De Laurentiis a étudié plusieurs profils. De Luis Enrique, l’ex-sélectionneur de l’Espagne, à Paulo Sousa, passé sur le banc des Girondins et en poste aujourd’hui à la Salernitana. Comme expliqué par RMC Sport, le nom de Bruno Genesio, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Stade Rennais, est aussi revenu dans les discussions. Mais le récent favori se nommait Christophe Galtier, dont le départ du PSG a été acté sans être encore officialisé.

Alors comment Garcia a réussi à griller tous ses rivaux ? Selon les médias italiens, ce sont son discours et son CV qui l'ont aidé à avoir le job. Le quotidien napolitain Il Mattino rapporte que l’ancien coach de Marseille et Lyon a été le seul à avoir donné son accord dès son premier rendez-vous avec De Laurentiis. Il n’a montré aucune réserve et s’est tout de suite dit emballé par le projet. Il n’a pas non plus demandé de garanties sur le recrutement, même s’il espère évidemment de ne pas voir partir tous les principaux artisans du Scudetto remporté cette saison.

D’après Il Mattino, De Laurentiis se serait à l’inverse lassé des "caprices" de Galtier et n’aurait pas voulu perdre de temps à attendre les retours détaillés de Luis Enrique, Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Thiago Motta ou encore Vincenzo Italiano. Libre depuis la fin de son aventure saoudienne, Garcia s’est engagé pour deux saisons plus une autre en option. Il touchera un salaire annuel estimé à trois millions d’euros.