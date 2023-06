Mercato: c'est officiel, Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de Naples

Le Français Rudi Garcia a été nommé entraîneur de Naples après le départ de Luciano Spalletti. L'ancien coach de Marseille et Lyon était notamment en concurrence avec Christophe Galtier.

Le champion d’Italie tient son nouvel entraîneur. Et il est Français. Deux semaines après avoir acté le départ de Luciano Spalletti, Naples a officialisé ce jeudi la nomination de Rudi Garcia.

Libre depuis la fin de son aventure à Al-Nassr en Arabie saoudite, il retrouve donc un banc prestigieux, lui qui a laissé un bon souvenir en Serie A lors de son passage à la Roma entre 2013 et 2016. Il avait terminé deux fois vice-champion avec les Giallorossi. Clin d’œil de l’histoire, il avait été remplacé après son éviction par… Luciano Spalletti.

Passé ensuite par Marseille (2016-2019) et Lyon (2019-2021), il avait quitté l’Europe en juillet 2022 pour dire oui à Al-Nassr, où il a notamment eu Cristiano Ronaldo sous ses ordres avant d’être remercié en avril dernier. A 59 ans, il était en quête d’un nouveau défi et a su séduire les dirigeants napolitains.

Naples a aussi pensé à Galtier

"J'ai le plaisir de vous annoncer que, après l'avoir rencontré ces des dix derniers jours, M. Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de Naples. Je lui souhaite la bienvenue et bonne chance !", a annoncé dans un tweet le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis. Le défi s’annonce passionnant pour Garcia, au sein d’une formation ambitieuse, qui vient de remporter le troisième Scudetto de son histoire et qui a également atteint cette saison les quarts de finale de la Ligue des champions.

Comme expliqué par RMC Sport et la presse italienne, Naples a un temps songé à Christophe Galtier, qui ne sera plus au PSG la saison prochaine. Le Portugais Paulo Sousa, ancien coach des Girondins de Bordeaux et actuellement aux commandes de l'US Salernitana, était une autre piste. Le nom de Bruno Genesio, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Stade Rennais, figurait aussi sur cette short-list.