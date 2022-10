Pablo Mari, prêté par Arsenal à Monza, poignardé et transporté en urgence à l'hôpital

Selon les médias brésiliens et italiens, le défenseur de Monza, Pablo Mari, a été poignardé dans un centre commercial dans la région de Milan. Il serait conscient et aurait été transporté à l'hôpital.

Très grosse inquiétude autour de l'état de santé de Pablo Mari. Selon plusieurs médias brésiliens et italiens, le défenseur de 29 ans de Monza, mais qui appartient à Arsenal, a été poignardé dans un centre commercial dans la région de Milan ce jeudi, vers 19h.

Il serait conscient et aurait été transporté en urgence à l'hôpital. L’agresseur présumé a été arrêté par les policiers italiens. Cet Italien de 46 ans, qui souffrirait de dépression, s'en serait pris à plusieurs personnes lors d’une attaque au couteau. D'après Sky Italia, le premier bilan fait état d'un mort et de cinq blessés, dont certains dans un état critique.

Pablo Mari est conscient

Pablo Mari se trouvait dans ce centre commercial de la ville d'Assago en compagnie de sa femme et son fils lorsque l'attaque a eu lieu. L'agresseur présumé, qui souffrirait de graves problèmes mentaux, serait entré dans l'établissement, avant de prendre un couteau dans les rayons et d'attaquer des personnes qui se trouvaient autour de lui. Selon les premiers éléments, la piste terroriste est exclue.

Pablo Mari, qui était conscient et en capacité de parler lorsqu'il a été pris en charge par les secours, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Niguarda. "Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu te remettras bientôt", a réagi le directeur général de Monza, Adriano Galliani, dans un message posté sur les réseaux sociaux du club. Il a prévu de se rendre au chevet de Pablo Mari, comme son entraîneur Raffaele Palladino.

Formé à Majorque, Pablo Mari a rejoint Arsenal en 2020 en provenance de Flamengo. Cet été, les Gunners l'ont cédé au promu Monza sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il a disputé huit matchs de Serie A cette saison. "Il a une blessure assez profonde dans le dos, mais heureusement ses organes vitaux comme les poumons n'ont pas été touchés. Sa vie n'est pas en danger. Il a quelques blessures mais pas très graves. Il est conscient", a indiqué Adriano Galliani au micro de la chaîne Tg2.