Rome: la suspension de Mourinho est gelée, le Special One pourra être sur le banc face à la Juve

Il ne manquera pas le choc. L'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho pourra finalement être sur le banc contre la Juventus, dimanche, grâce au gel provisoire samedi de sa suspension pour deux matchs consécutive à son exclusion contre la Cremonese.

La cour d'appel de la Fédération italienne de football a annoncé un supplément d'enquête concernant les conditions de l'exclusion de Mourinho, mardi à Crémone, et a suspendu dans l'attente l'application de la sanction. Une nouvelle audience examinera les faits vendredi prochain.

La Roma avait contesté

Mourinho avait écopé mercredi d'une amende de 10.000 euros et d'une suspension de deux journées après avoir protesté avec virulence lors de la défaite surprise des Giallorossi contre la Cremonese (2-1).

L'entraîneur portugais avait été sanctionné pour "avoir contesté avec véhémence et de manière provocatrice une décision d'arbitrage" et pour avoir pénétré dans le vestiaire des arbitres "sans y être autorisé" après la rencontre, selon le relevé de décisions de la commission de discipline de la Ligue. Mais la Roma avait réclamé une suspension de cette sanction et un supplément d'enquête, en estimant, selon des médias, que son technicien avait été provoqué par le quatrième arbitre.

La Roma, retombée à la cinquième place, accueille dimanche lors de la 25e journée la Juventus, septième à neuf points des Giallorossi (classement tenant compte de sa pénalité de quinze points pour des fraudes comptables, contre laquelle elle a déposé un recours).