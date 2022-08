Serie A: grâce à un but formidable de Luis Alberto, la Lazio fait chuter l'Inter

Portée par un excellent Luis Alberto, la Lazio a fait chuter l'Inter Milan ce vendredi au Stadio Olimpico (3-1) en montrant une efficacité redoutable devant le but. Les coéquipiers de Romelu Lukaku concèdent leur première défaite de la saison.

L'Inter a concédé sa première défaite de la saison chez la Lazio Rome (3-1), vendredi lors de la 3e journée de Serie A, piégée par les entrants espagnols Luis Alberto et Pedro qui ont fait basculer le match dans le dernier quart d'heure. Simone Inzaghi devra encore patienter pour ramener un point en tant qu'entraîneur de l'Inter sur le terrain de la Lazio, le club où il a fait l'essentiel de sa carrière comme joueur puis appris le métier de technicien.

Lukaku n'a pas pesé

Comme l'an dernier (défaite déjà 3-1), Inzaghi a pris une leçon d'efficacité de la part de son successeur sur le banc laziale, Maurizio Sarri. Ce dernier a visé juste en lançant Luis Alberto et Pedro juste avant l'heure de jeu, alors que l'Inter Milan venait d'égaliser par Lautaro Martinez (51e), en réponse à l'ouverture du score de Felipe Anderson (40e).



Luis Alberto a redonné l'avantage à la Lazio d'une superbe frappe sans contrôle qui a laissé Samir Handanovic sans réaction (75e). Pedro a plié la rencontre d'une frappe enveloppée au terme d'une action confuse dans la surface milanaise (86e). "C'est une défaite qui fait très mal. C'était un match équilibré. On a fait une bonne première période, mais le but de Luis Alberto a brisé l'équilibre", a constaté Inzaghi sur DAZN.



L'Inter avait pourtant mis d'entrée une forte pression, mais a peiné à se montrer dangereuse, à l'image d'un Romelu Lukaku qui n'a guère eu qu'une occasion, sur une tête trop écrasée (38e). La Lazio a elle eu les meilleures opportunités. Si Ciro Immobile a manqué le cadre (16e) et buté sur Handanovic (37e, 47e), elle a logiquement pris les devants grâce à la tête de près de Felipe Anderson, à la réception d'une ouverture millimétrée du précieux Sergej Milinkovic-Savic (40e).

La Lazio leader provisoire

L'équipe de Sarri a surtout su garder la tête froide en début de seconde période quand l'Inter a poussé fort et égalisé sur un coup de pied arrêté conclu par Lautaro Martinez (51e). "Cette victoire est importante pour nous, c'est la voie à suivre pour progresser", a savouré Pedro.



Avec deux victoires et un nul en trois matches, le club de la capitale prend provisoirement la tête du classement (7 pts), avec un point d'avance sur l'Inter qui avait remporté ses deux premières rencontres. Dans l'autre match du jour, Monza a poursuivi son difficile apprentissage pour ses grands débuts dans l'élite avec une troisième défaite en trois matches, à domicile contre l'Udinese (1-2).