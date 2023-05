Serie A: la Juventus échappe à un nouveau retrait de points mais écope d'une lourde amende

Quelques jours après avoir été sanctionnée de 10 points de pénalité dans l'affaire des fraudes comptables, la Juventus a écopé d'une amende de 718.000 euros pour des manoeuvres salariales pendant le Covid. L'ancien président Andrea Agnelli sera lui jugé devant le Tribunal fédéral le 15 juin.

Les ennuis de la Juventus ne sont pas encore terminés. Sanctionnée de 10 points de pénalité le 22 mai dernier dans l'affaire des fraudes comptables, les dirigeants de la Vieille Dame étaient de retour devant la justice ce mardi pour connaître la sanction dans le deuxième volet du procès sportif du club turinois, celui concernant des manoeuvres salariales lors de la période du Covid.

Ces manoeuvres sur les salaires visaient à baisser artificiellement les pertes dans les bilans annuels pendant la pandémie. Elles avaient été relevées par le parquet de Turin dans une enquête judiciaire visant la Juve, accusée d'avoir annoncé officiellement le non-paiement de plusieurs mois de salaires mais d'avoir en fait convenu avec ses joueurs, via des accords privés, d'en payer une grande partie sur un exercice comptable ultérieur.

Une lourde amende et un procès pour Agnelli

Ce mardi, le Tribunal fédéral national a accepté l'accord sur le plaidoyer entre la Juventus et le parquet fédéral. Le club paiera ainsi une amende de 718.000 euros. Les anciens managers de la Juventus Fabio Paratici, Pavel Nedved et Federico Cherubini ont également été sanctionnés d'amendes allant de 10.000 à 47.000 euros après avoir obtenu une négociation de peine. En revanche, Andrea Agnelli n'a pas trouvé d'accord et sera jugé le 15 juin prochain.

Dans un communiqué, la Juventus annonce qu'elle ne fera pas appel de la décision du Tribunal fédéral. "La société, tout en réitérant le bien-fondé de ses actes et la validité de ses arguments défensifs, a décidé d'appliquer les sanctions sur demande. De son côté, le président de la Fédération italienne espère que le club va trouver "un moment de sérénité". "Il y a un moment pour vérifier, évaluer et juger, mais il y a aussi un moment pour décider et regarder l'avenir avec plus de sérénité", a déclaré Gabriele Gravina.

L'absence d'un nouveau retrait de points permet à la Juventus d'accrocher une place européenne en fin de saison. Actuellement 7es - et qualifié pour la Ligue Europa Conference - avant la dernière journée de Serie A, les Turinois peuvent toujours croire à la Ligue Europa puisqu'ils accusent un retard de deux points sur l'Atalanta (5e) et un seul sur la Roma (6e).