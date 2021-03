Serie A : la Juventus lève l’option d’achat de McKennie

Arrivé en prêt de Schalke 04 au mercato estival, Weston McKennie (22 ans) est définitivement transféré à la Juventus, pour un montant de 18,05 millions d’euros. Arrivé sur la pointe des pieds, le jeune Américain s’est imposé dans le onze type d’Andrea Pirlo.

Prêté par Schalke pour assainir les finances et reçu à Turin comme le remplaçant numériquement de Blaise Matuidi, Weston McKennie a débarqué en Italie en toute discrétion, en août 2020. La première recrue d’Andrea Pirlo à la tête de la Juve avait surtout l’air d’être un petit arrangement entre clubs, en dépit de réelles ambitions sportives. Et pourtant, six mois plus tard, le club turinois lève l’option d’achat fixée à 18,05 millions d’euros, somme à laquelle pourraient s’ajouter 6,5 millions de bonus divers. En une demi-saison, l’international américain (21 sélections) s’est installé comme un titulaire solide, malgré la concurrence.

Un tournant en décembre

Titulaire pour le premier match de la saison contre la Sampdoria (3-0), Weston McKennie vit des débuts compliqués avec la Juve. Positif à la Covid puis en manque de rythme, il ne joue que 210 minutes entre octobre et novembre, avec seulement deux titularisations. En décembre, il retrouve confiance et s’installe peu à peu dans le onze d’Andrea Pirlo, malgré la concurrence d’Aaron Ramsey et Arthur. Titulaire à six reprises, il marque deux buts dont un contre Barcelone (3-0), lors du dernier match de la phase de poule de ligue des champions.

L’Américain démarre 2021 sur les mêmes bases, avec trois nouvelles réalisations. Au total, cinq buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, soit déjà plus que sa meilleure saison à Schalke (2 b et 4 p.d en 2018-2019).

Un joueur décisif

Dans une saison mitigée pour la Juve, troisième de Serie A à sept points de l’Inter de Milan, Weston McKennie fait ainsi partie des valeurs sûres d’Andrea Pirlo. Avec 31 matches au compteur (20 titularisations), l’Américain il est parmi les joueurs les plus utilisés de l’équipe, devant Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa et Leonardo Bonucci. Surtout, fort de ses cinq buts et deux passes décisives, il est le milieu de terrain le décisif de la Juve, le quatrième le joueur le plus directement impliqué dans des buts cette saison.

D’ailleurs, la présence ou non du jeune milieu de terrain se ressent concrètement dans les résultats des Bianconeri. En effet, la Juve n’a perdu que deux fois en vingt rencontres avec Weston McKennie titulaire, tandis qu’elle n’a remporté que 47% de ses matches (8/17) lorsqu’il était sur le banc ou absent.

Weston McKennie (au centre) a inscrit le plus beau but du match, qui explique son sourire © @IconSport

Le jeune Américain est donc la bonne surprise de la saison dans le Piémont, même si son entraîneur dit en attendre davantage: "C’est un joueur humble mais il doit encore progresser", a déclaré Andrea Pirlo fin janvier. A seulement 22 ans, le temps ne devrait pas manquer.