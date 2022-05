Serie A: scénario renversant pour l'Inter, le mano à mano pour le titre se poursuit avec l'AC Milan

Vainqueur d'Empoli ce vendredi (4-2), l'Inter Milan a repris la tête de la Serie A avant le match de l'AC Milan contre l'Hellas Vérone dimanche.

La course au titre est toujours aussi indécise en Italie. Alors qu'il reste trois journées à jouer, l'Inter Milan a repris les commandes ce vendredi en s'imposant à domicile face à Empoli, en ouverture de la 36e journée de Serie A. Les hommes de Simone Inzaghi sont pourtant passés par toutes les émotions face à une équipe du ventre mou.

De la frustation d'abord, puisque les Nerazzurri ont réalisé une première période catastrophique, punis par les contres éclairs d'Empoli, qui a ouvert le score dès la 5e minute par Szymon Zurkowski. Sous l'eau malgré pléthore d'opportunités, les champions en titre ont encaissé un deuxième but de Kristjan Asllani et ne sont passés qu'à quelques centimètres de l'humiliation si Pinamonti n'avait pas été signalé hors-jeu.

Le réveil de Lautaro Martinez

Sous pression pendant 30 minutes, malgré une cascade d'occasions gâchées, l'Inter a refait son retard avant la pause, profitant d'un beau cadeau de Simone Romagnoli et de la persévérence de Lautaro Martinez, buteur en force sur le gong. Toujours autant dominateurs dans le jeu, avec près de 60% de possession et plus de 30 tirs, les Intéristes ont renversé la vapeur grâce à l'international argentin, auteur d'un doublé sur une demi-volée.

Le score est scellé dans les arrêts de jeu par Alexis Sanchez, qui a conclu un formidable travail d'Edin Dzeko pour permettre aux Nerazzurri de reprendre la tête du championnat, un point devant l'AC Milan, qui joue dimanche face à l'Hellas Vérone (20h45). Tout reste à faire pour savoir qui décrochera le Scudetto.