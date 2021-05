Serie B: le capitaine de Lecce révèle avoir lutté contre un cancer

Marco Mancosu, footballeur italien de 32 ans, capitaine de Lecce, a révélé sur Instagram avoir été opéré d'une tumeur au mois de mars. "J'ai vu un monde que je n'aurais jamais pensé connaître", a-t-il écrit dans un texte poignant sur Instagram.

Son club avait officiellement expliqué aux supporters que leur capitaine était absent pour une appendicectomie d'urgence. En réalité, Marco Mancosu a été opéré d'une tumeur. Dans un message publié ce mercredi sur Instagram, le milieu offensif italien de 32 ans a écrit: "J'ai été opéré le 26 mars. Pour un cancer."

"J'ai vu un monde que je n'aurais jamais pensé connaître, a-t-il ajouté. J'ai vu la terreur dans les yeux des personnes que j'aime. J'ai vu la terreur et l'inquiétude de ma femme qui a perdu son père cet été pour la même raison. J'ai eu peur de ne pas pouvoir élever ma fille. J'ai fait des examens dans les meilleurs centres italiens, avec des personnes dont je ne sais même pas aujourd'hui si elles sont en vie, si elles ont réussi à surmonter leur maladie. Là, dans cette salle d'attente, il n'y a pas de statut social. Peu importe que vous soyez un avocat, un footballeur, un présidet ou un simple employé. Nous sommes tous les mêmes, tous aux prises avec quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler."

"J'ai déjà gagné"

"Les médecins m'ont dit que ma saison était terminée et que je devais penser à l'année prochaine, a-t-il aussi écrit. Après deux semaines, j'étais sur le terrain à courir. Après un mois, je devais retourner à Milan pour savoir si je devais faire de la chimio ou non. Je n'y suis pas encore allé, parce que je veux faire la chose que j'aime le plus au monde, jouer au football. Puis nous verrons à la fin de la saison. J'ai déjà gagné."

"J'ai décidé d'en parler seulement maintenant, parce qu'avant je ne me sentais pas prêt. J'avais besoin de le vivre en privé avec les personnes que j'aime, et pour cela je veux m'excuser auprès de ceux à qui j'ai menti pour cacher la vraie raison de mon problème. J'ai été opéré le 26 mars et depuis ce jour, je suis encore plus fier de moi et de ceux que j'ai à mes côtés", a-t-il conclu.