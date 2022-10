Standard-Anderlecht: le choc belge arrêté pour des incidents... mais conclu par une demande en mariage

Le choc entre le Standard de Liège et Anderlecht a été définitivement arrêté, ce dimanche, lors de la 14e journée du championnat de Belgique, en raison d’incidents provoqués en tribunes par les supporters bruxellois. Des débordements qui n’ont pas empêché Aron Dönnum, l’attaquant du Standard, de demander la main de sa compagne sur la pelouse…

Les joueurs sont rentrés aux vestiaires plus tôt que prévu. Et ils ne sont pas revenus. Le choc entre le Standard de Liège et Anderlecht a été définitivement arrêté à la 63e minute, ce dimanche, lors de la 14e journée du championnat de Belgique. Bram van Driessche, l’arbitre de la rencontre, a pris cette décision en raison d’incidents provoqués par les supporters bruxellois, massés dans le parcage visiteurs. Ces derniers ont jeté de nombreux fumigènes et pétards sur la pelouse du stade de Sclessin. Des débordements qui ont d’ailleurs poussé l’arbitre à interrompre une première fois la partie durant près d’un quart d’heure.

Le score était alors de 3-1 pour le Standard, qui a fait la différence grâce à Nicolas Raskin, Marlon Joseph Fossey et Philip Zinckernagel. Finalement, le club de Liège va l’emporter 5-0 après l’arrêt définitif de ce classique du football belge. De quoi laisser Anderlecht, qui réalise son pire début de saison depuis 1930, à la 12e place du classement, à 9 points de Liège, 5e.

"Elle a dit oui", a lancé le speaker du stade

Cet épilogue chaotique s’est conclu par une scène nettement plus réjouissante. Après la rencontre, Aron Dönnum, l’attaquant du Standard, a fait venir sa compagne sur le terrain. Le Norvégien de 24 ans s’est ensuite agenouillé devant elle pour la demander en mariage, sous les applaudissements nourris de ses partenaires et d’une partie du public, resté dans les gradins. "Elle a dit oui", a alors lancé le speaker. Histoire de conclure la soirée sur une meilleure note.