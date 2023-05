Suisse: Gaël Clichy buteur du milieu de terrain... grâce aux conseils d'un supporter sur les réseaux

L'international français Gaël Clichy (20 sélections) a inscrit un but exceptionnel avec le Servette FC face à Sion en Super League suisse d'une frappe du milieu de terrain. Un geste génial réussi... grâce aux conseils d'un supporter.

Gaël Clichy (37 ans) a ouvert son compteur avec le Servette Genève avec la manière. L'ancien défenseur de Manchester City, a participé à la très large victoire de son équipe face au FC Sion samedi (5-0) en inscrivant son premier but de la saison d'une frappe du milieu de terrain qui a lobé Alexandros Safarikas, lors de la 33e journée de Super League suisse. Une idée suggérée par un supporter... sur Instagram, comme l'a expliqué l'ancien international français (20 sélections).

Le Servette bien parti pour être deuxième

"J'ai reçu un message d'un fan sur Instagram qui me disait 'pense que le gardien est toujours avancé'. Ça m'a fait penser à ça, donc après on tente. L'exécution est réussie mais on retient les trois points ce soir", a confié Clichy au coup de sifflet final au micro de la RTS. Le Français, qui pourrait quitter le Servette après les trois derniers matchs de la saison, veut profiter de chaque instant, alors que son équipe peut rêver d'une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions en cas de deuxième place.

"C’est une saison exceptionnelle, a-t-il poursuivi. Terminer deuxième, ce serait beau, oui. On voit les matchs passer mais on prend du plaisir. Il y a des phases dans une vie, dans une carrière. Aujourd'hui, pour moi, c'est de partager et de transmettre. J'espère avoir donné ce que j'ai à donner. J'espère donner un petit peu dans les prochains jours. Si on peut aller chercher quelque chose, comme une deuxième place ou une qualification pour le club, c'est énorme."

À trois journées de la fin du championnat, le Servette est dauphin des Young Boys de Berne et compte quatre points d'avance sur Lugano, son premier poursuivant.