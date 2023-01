Supercoupe d’Espagne: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Clasico Real Madrid-Barça

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche soir à Ryad en Arabie saoudite. Coup d’envoi à 20h.

Un Clasico pour bien commencer l’année. Le Real Madrid et le Barça s’affrontent ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d’Espagne. Le choc se déroulera à 20h à Ryad, en Arabie saoudite. Le match sera diffusé en direct sur la chane L’Equipe et à suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport. En quête d’un premier trophée en 2023, le Real Madrid et Barcelone ont écarté respectivement Valence (1-1, 4 tab à 3) et le Betis Séville (2-2, 4 tab à 2) en demi-finales.

Pour Ancelotti^, "tous les titres sont importants"

Si la frénésie est moindre comparé au Clasico aller de Liga, remporté 3-1 par les partenaires de Karim Benzema au Bernabeu en octobre, cette affiche en Supercoupe d'Espagne pourrait toutefois revêtir une importance capitale. "Tous les titres sont importants pour ce club. Ils nous procurent de la motivation, de la confiance, ils amènent la bonne ambiance... Il y a beaucoup de choses en jeu sur ce match", a prévenu Ancelotti, qui sait mieux que quiconque que le Real "ne se lasse jamais de gagner".

Xavi : "J'aurais adoré être sur le terrain"

Même son de cloche côté catalan. "On n'a pas peur, on n'est pas anxieux. On a devant nous une chance en or de gagner un titre qui nous offrirait une confiance énorme. Quoiqu'il advienne, la saison continuera. Mais avec un titre en poche, tout est différent", a glissé samedi Xavi, qui aurait "adoré être sur le terrain" pour cette affiche.