Equipe de France: Benzema sort du silence sur le Mondial et refuse de s'exprimer sur Le Graët

Lors d’une conférence de presse à la veille de la finale de la Super Coupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le buteur français Karim Benzema a déclaré qu’il ne souhaitait plus s’exprimer sur l’équipe de France, ni sur la Coupe du monde au Qatar. Agacé, il a également botté en touche sur l’affaire Noël Le Graët.

Karim Benzema sort du silence. Très discret (excepté sur les réseaux sociaux) depuis son départ polémique du Qatar et son forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid n’a pas échappé aux questions sur la sélection samedi lors d’une conférence de presse à la veille de la finale de la Super Coupe d’Espagne, face au Barça, dimanche à Ryad.

A un journaliste espagnol qui lui a demandé comment se remettre d’un tel épisode, celui qui a annoncé sa retraite internationale le lendemain de la finale du Mondial n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet.

"Je ne vais plus parler de la France"

"C'est terminé, c'est du passé, a déclaré le Madrilène. Le plus important, c'est le match de demain. Je suis prêt dans ma tête. Le reste appartient au passé, même si c'est compliqué. Je ne vais plus parler de la France. Ce qui nous occupe ici, c'est la finale. Je ne veux plus parler de la Coupe du monde et de la France. Je ne vais répondre qu'aux questions concernant la finale et non la Coupe du monde."

Quelques instants plus tard, un journaliste a posé deux questions, en français, dont une sur le retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF. N’ayant le droit de poser qu’une seule question, le reporter a opté pour celle sur les remous à la Fédération. Mais la réponse de Karim Benzema fut plus courte que la question. "La 2e question ? Je ne vais pas répondre", a lâché, un poil agacé, le buteur du Real Madrid.