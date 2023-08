Supercoupe d'Europe: l’entraîneur de Séville se paie Suso, qui n'a pas voulu tenter de tir au but

José Luis Mendilibar, entraîneur du FC Séville, a peu goûté la décision de son joueur Suso de ne pas frapper de tirs au but lors de la séance perdue face à Manchester City (1-1, 5 t.a.b. 4) en Supercoupe d’Europe, mercredi.

La défaite du FC Séville en Supercoupe d’Europe a agacé José Luis Mendilibar. L’entraîneur andalou a surtout visé un de ses joueurs, Suso, pour ne pas avoir pris sa responsabilité de frapper lors de la séance de tirs au but perdue face à Manchester City (1-1, 5 t.a.b. 4), mercredi à Athènes. Le technicien a lancé l’ailier droit espagnol à la toute fin du temps additionnel (90e+3) en remplacement de l’Argentin Erik Lamela. Une mauvaise décision selon lui.

"Je pensais que celui qui était entré pouvait aussi tirer"

"Je me suis trompé, a lancé Mendilibar à l’issue du match. S'il (Lamela, ndlr) était resté jusqu'au bout, il aurait tiré un penalty. Je pensais que celui qui était entré pouvait aussi tirer et qu’il serait dans une meilleure situation." Rafa Mir, entré en même temps que Suso (à la place de Youssef El-Nesyri), a lui tenté et réussi son tir. Nemanja Guedj a finalement manqué son tir et scellé le sort du match.

Visiblement agacé, Mendilibar n’a pas voulu confirmer que son joueur avait évité de figurer parmi les cinq tireurs: "Je ne dis rien de plus". Nommé en mars 2023, Mendilibar a spectaculairement redressé Séville, longtemps à la lutte pour la relégation, en assurant le maintien et en remportant la Ligue Europa. Et ce n’est pas la première fois qu’il s’accroche avec Suso. Ce dernier avait révélé des tensions entre les deux hommes en mai dernier.

"Il a dit que si je voulais jouer à droite, je devais courir plus, avait expliqué l’international espagnol (5 sélections). Nous avons parlé et je lui ai dit que je n'aimais pas ça parce que, si je dis la vérité, je n'ai jamais couru. Je ne vais pas non plus courir maintenant. Je cours avec le ballon. Je n'ai pas aimé ce que Mendilibar a dit mais je lui ai parlé et tout est clair. Il a dit ça pour se motiver. C'est un très bon homme et il travaille bien."