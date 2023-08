Supercoupe d'Europe: premier sacre pour Manchester City, vainqueur contre Séville aux tirs au but

Le vainqueur de la dernière Ligue des champions, Manchester City, a mis la main pour la première fois sur la Supercoupe d'Europe en dominant aux tirs au but le lauréat de la Ligue Europa, le Séville FC (1-1, 5-4 tirs au but), mercredi à Athènes.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, Manchester City remporte ce mercredi à Athènes la Supercoupe d'Europe en s'imposant aux tirs au but après un match nul 1-1 (5-4 tab) face au Séville FC, dernier gagnant de la Ligue Europa. Les Skyblues remportent le trophée pour la première fois de leur histoire, dans une partie plus compliquée que prévue pour les hommes de Pep Guardiola.

Les Andalous ont d'abord été maintenus à flot par leur gardien, Bono, qui s'interpose une première fois devant Aké, alors que le défenseur reprenait bien un centre de Palmer de la tête (9e). C'est encore lui qui stoppe Jack Grealish, qui s'était projeté à l'entrée de la surface après avoir dribblé Ocampos et enroulé sa frappe du droit (18e). Alors que City se faisait moins tranchant, Séville en profite.

Sur un bon contre, Marcos Acuña brosse un bon centre pour trouver En-Nesyri juste devant Ederson. Dans les airs, le buteur prend le dessus sur Gvardiol et Aké pour placer une tête qui finit dans le petit filet (0-1, 25e). Les Sévillans passent tout proche de doubler la mise après un long ballon de Oliver Torres en profondeur pour Lamela, mais l'Argentin ne parvient pas à cadrer sa frappe (32e).

Le doute andalou

Les Anglais maîtrisent globalement le jeu, mais ne sont pas dangereux et se font souvent surprendre par les contres andaloux. Au retour des vestiaires, le Séville FC s'offre un gros temps fort. Ocampos élimine Walker et lance un contre rapide. Le centre à ras de terre de l'Argentin trouve En-Nesyri qui arrive à couper, mais Ederson sort la bonne parade pour éviter le break (50e). Sur un coup franc lointain, Jordan tente sa chance directement depuis les 25 mètres, mais c'est trop axiale et ça n'inquiète pas Ederson (54e).

La charnière sévillane tient bien derrière et parvient à repousser, souvent in-extremis, les attaques citizens (56e). De son côté Ocampos enchaîne et centre fort pour En-Nesyri sans succès (58e), avant de tenter une frappe en solitaire (60e). Kyle Walker doit même s'illustrer avec un énorme retour défensif devant En-Nesyri, alors qu'il tentait de conclure un énième contre venu de la droite (61e).

City relancé par le jeune Palmer

Alors que Séville semble prendre l'ascendant définitivement, Manchester City jaillit et vient égaliser après un bon centre lobbé de Rodrigo pour la tête de Palmer au second poteau, qui remet parfaitement (1-1, 63e). Ederson doit jouer les sauveurs dans la foulée pour éviter qu'un contre mené par Ocampos et En-Nesyri ne finisse au fond de ses filets et vient gratter le ballon dans les pieds du Marocain, en bonne position pour tirer (65e).

Le but citizen remet tout de même Pep Guardiola et les siens dans la partie et Palmer passe même proche du doublé lorsqu'il tente une frappe enroulée du pied gauche vers le poteau droit de Bono, après avoir bien dribblé Acuña. Mais le Marocain se détend parfaitement (69e). Dans la surface, Haaland peine à exister, y compris quand Foden tente de lui adresser un centre, mais il est systématiquement pris par deux défenseurs espagnols minimum (77e).

Un grand Bono, mais pas aux tirs au but

En fin de match, cherchant à aller aux tirs au but, le Séville FC se contente de défendre, avec un gros coup de main de Bono. Le portier marocain enchaîne les parades contre Grealish (82e), puis surtout une grosse claquette réflexe devant Aké, qui plonge sur un coup franc pour enfoncer sa tête (90e). La lourde frappe de Walker à la 91e ne suffit pas à faire basculer la rencontre, qui file aux tirs au but (90+1e).

Une séance très bien maitrisée par les deux équipes, qui ne s'est dénouée qu'au tout dernier tir-au-but, raté par Nemanja Gudelj. Permettant à Manchester City de remporter un énième trophée, s'imposant 5-4 dans la séance, alors que Kyle Walker s'est chargé de prendre le dernier pénalty des Skyblues, mettant la pression sur son homologue serbe.