AC Milan: la légende Paolo Maldini et le directeur sportif vont se faire virer

Selon les médias italiens, les propriétaires de l’AC Milan ont décidé d’évincer Paolo Maldini, légende du club, de ses fonctions de responsable technique, mais aussi le directeur sportif Ricky Massara.

Coup de balai en vue à l’AC Milan. Selon plusieurs médias italiens, les propriétaires du club ont décidé d’évincer deux grandes figures du secteur sportif: la légende Paolo Maldini, responsable technique, et le directeur sportif Ricky Massara. La décision a été prise à l’issue d’une réunion lundi entre Maldini et Gerry Cardinale, numéro 1 du fond américain RedBird, qui a racheté le club contre 1,2 milliards d’euros l’été dernier.

Le fossé s'est creusé entre Maldini et les propriétaires

Malgré les très bons résultats ces dernières saisons: champion de Serie A en 2021-2022 et demi-finaliste de la Ligue des champions cette saison (élimination face à l’Inter), de nombreuses tensions existaient entre les nouveaux propriétaires et Maldini, selon la Gazzetta dello Sport. Maldini, légende du club en tant que joueur, y était revenu en 2018 avant de prendre en charge la direction technique en 2019 suite au départ de Leonardo. Il avait prolongé son contrat de deux ans l’été dernier, bénéficiant d’une autonomie totale sur la politique sportive.

S’il a été l’un des architectes du titre en 2022, son recrutement (De Ketelaere, Origi) aurait peu convaincu les décideurs, également conscients que la qualification en Ligue des champions pour la prochaine saison était due à la pénalité de points de la Juventus. Ces éléments associés à la liberté de ton de Maldini (qui a récemment exhorté ses responsables à investir plus) ont creusé le fossé entre les deux parties.

Proche de l’ancien défenseur, Ricky Massara va aussi partir de Lombardie. Selon les médias italiens, il ne manque plus que l’officialisation de la nouvelle. Les décideurs ne devraient pas lancer de grands travaux pour les remplacer en privilégiant une solution interne. Selon Sky Sport Italia, le directeur général Giorgio Furlani devrait voir ses pouvoirs élargis, tout comme le responsable du recrutement Geoffrey Moncada.

Pioli devrait rester en poste

Ce changement ne devrait pas impacter l'entraîneur Stefano Pioli, sous contrat jusqu'en 2025 et apprécié des dirigeants. Il devrait resteren poste et pourrait même avoir un peu plus de pouvoir décisionnel sur le mercato et la construction de son effectif.