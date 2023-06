AC Milan: retraité, Ibrahimovic répond sur ses prochains projets dans le foot

Après avoir annoncé sa retraite au public de l’AC milan dimanche, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a été interrogé sur son avenir en conférence de presse. Pour le moment, le Suédois ne se précipite pas.

Alors que certaines rumeurs avaient laissé filtrer son envie de continuer une saison de plus, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a finalement mis un terme à sa longue et riche carrière, dimanche. Le Suédois a annoncé sa décision de raccrocher au public de l’AC Milan à l’issue de la victoire face au Hellas Vérone (3-1). Il est revenu un peu plus longuement sur ce choix face aux journalistes en évoquant très brièvement les projets pour sa nouvelle vie.

"Je veux me prendre l'été, réfléchir"

Dans le football? "Pour le moment, je veux prendre le temps de profiter de ce que j'ai fait, de savourer, a-t-il expliqué. Il ne faut pas décider trop vite, il y a trop d'émotions aujourd'hui. Je veux me prendre l'été, réfléchir et quand la situation se calmera un peu, on regardera. Entraîneur ou dirigeant, c'est une grande responsabilité. Entraîneur, tu as moins de liberté qu'un joueur de faire ce que tu veux. Mais je ne pense pas que je quitterai le monde du football."

Zlatan a longtemps retardé l’échéance de la retraite en prolongeant régulièrement d’une saison depuis son retour à l’AC Milan en janvier 2020. Mais deux blessures au genou et aux ischio-jambiers lui ont fait manquer la quasi intégralité de la dernière saison. Et l’ont convaincu d’arrêter, une issue qui l’a longtemps faut paniquer.

"Les footballeurs sont programmés, depuis des années, explique-t-il. La panique, c'est de se réveiller et ne plus savoir ce que tu dois faire. L'adrénaline sera différente, je n'aurai plus un programme établi à suivre. Habituellement, je mange avec l'équipe, le vestiaire va me manquer. Mais je suis prêt et j'accepte la situation. J'ai pris la décision lors de ces 10 derniers jours, je me suis dit maintenant ça suffit. Tous les joueurs rêvent bien sûr de terminer sur le terrain, en jouant, malheureusement je ne pouvais pas. Cela a été quand même une belle émotion."

Il semble finalement apaisé. "Ça a été une carrière longue, dont je suis fier, conclut-il. Aujourd'hui c'était ma dernière journée de professionnel. Je voulais remercier Milan et toutes les équipes avec lesquelles j'ai joué. Profitons maintenant, un nouveau chapitre commence. Quand je me suis réveillé (dimanche matin, ndlr), il pleuvait, je me suis dit que même Dieu était triste (sourire). Même ma famille n'était pas au courant (de sa décision, ndlr), je ne l'avais dit à personne. Je voulais que, quand j'allais l'annoncer, tout le monde l'apprenne en même temps. Mais les émotions étaient trop fortes, j'avais l'impression d'être un zombie. Le football m'a fait devenir un homme, m'a fait connaitre des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer, j'ai voyagé partout dans le monde grâce au football..."