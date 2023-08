Accord de principe PSG-Benfica pour Gonçalo Ramos, le buteur espéré la semaine prochaine au plus tard

Le PSG et Benfica discutent des modalités de transfert de Gonçalo Ramos. Les deux clubs sont d'accord sur le principe et Paris espère boucler l'arrivée de l'attaquant la semaine prochaine au plus tard.

Le PSG veut finaliser l'arrivée de Gonçalo Ramos avant le début de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Paris et Benfica sont d'accord sur le principe d'un transfert de l'attaquant de 22 ans mais étudient les modalités de la transaction.

Comme indiqué mercredi par RMC Sport, le club lisboète attend 80 millions d'euros. Reste à savoir quelle forme prendra l'opération: soit un transfert dès cet été, soit un prêt avec option d'achat obligatoire. Pour le moment Paris privilégie cette deuxième option mais dans les deux cas, il est question d'un montant de 65 millions d'euros + 15 millions de bonus.

Contrat de cinq ans

Toutes les parties sont confiantes. Une fois les modalités de transfert actées, Gonçalo Ramos, si tout va bien, signera un contrat de cinq ans avec le PSG. Paris veut finaliser rapidement l'opération: de préférence avant la semaine prochaine, au plus tard. Le champion de France débutera sa saison le 12 août contre Lorient, pour la première journée de Ligue 1.