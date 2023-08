PSG: le retour de Neymar, l'absence de buteur, les soucis défensifs… le bilan de la tournée en Asie

Le PSG a conclu sa tournée de préparation en Asie par un succès contre le Jeonbuk, ce jeudi en Corée du Sud (3-0). Les Parisiens vont désormais rentrer en France pour préparer la reprise de la Ligue 1. Avec un bilan estival assez contrasté.

La fin d’un copieux périple. Le PSG a bouclé sa tournée de préparation en Asie par un large succès face au Jeonbuk Motors Hyundai FC, ce jeudi en Corée du Sud (3-0). De quoi conclure avec le sourire un voyage éprouvant, où les joueurs de Luis Enrique ont enchaîné les opérations de communication et les matchs amicaux. Sous une forte chaleur. En l’absence de Kylian Mbappé, mis à l’écart en attendant d’éclaircir son avenir, les Parisiens ont affiché quelques promesses mais aussi pas mal de lacunes entre Osaka, Tokyo et Busan. Avec des compositions expérimentales, de la nouveauté et des résultats décevants: deux défaites (2-3 contre le Cerezo Osaka, 1-2 face à l’Inter), un nul (0-0 contre Al Nassr) et une victoire (face au Jeonbuk). De quoi dresser un bilan contrasté à l’heure de rentrer en France pour préparer la réception de Lorient, le 12 août au Parc des Princes, lors de la première journée de Ligue 1.

Le retour prometteur de Neymar

Il a dû patienter jusqu’à la fin de la tournée pour rechausser enfin ses crampons. Mais ça valait le coup d’attendre. Six mois après sa blessure à la cheville, Neymar a rejoué avec le PSG ce jeudi face au Jeonbuk. Et malgré son manque de rythme, le n°10 brésilien a livré une prestation réjouissante contre l’actuel 4e du championnat sud-coréen. Inspiré, tranchant et efficace, le taulier de 31 ans a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Marco Asensio. Un come-back très prometteur pour le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé), dont l’avenir fait débat ces dernières semaines. S’il affiche un tel niveau, le Ney ressemble à un élément indispensable pour ce PSG en reconstruction.

Un manque de buteurs

C’est l’un des points noirs de cette préparation. Lors de ses quatre matchs disputés entre le Japon et la Corée du Sud, le PSG n’a pas pu s’appuyer sur un buteur incontesté. En l’absence de Kylian Mbappé, Luis Enrique a testé Marco Asensio dans un rôle de faux 9, comme il l’avait déjà fait lorsqu’il était en charge de l’équipe d’Espagne. Et l’intérim de l’ancien du Real Madrid n’a pas été plus concluant qu’avec la Roja. Souvent effacé, parfois perdu, le joueur de 27 ans n’a rien réussi d’intéressant à la pointe de l’attaque. Il a d’ailleurs inscrit son premier but avec Paris d’une superbe frappe face au Jeonbuk en position d’ailier droit…

Hugo Ekitike a bien montré des choses intéressantes, en marquant notamment face au Cerezo Osaka. Mais l’avant-centre de 21 ans a manqué d’impact pour se rendre indispensable. L’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé, en attendant peut-être celle de Gonçalo Ramos (qui ne sera pas forcément la dernière), va permettre de densifier un secteur offensif qui semble aujourd’hui trop léger pour les ambitions du club parisien.

La montée en puissance de Zaïre-Emery

Il a gagné un peu en épaisseur durant l’été. Sans perdre sa vista, sa qualité technique et son volume de jeu. Warren Zaïre-Emery a été l’une des grandes satisfactions de ce voyage en Asie. Titularisé lors des trois premiers matchs au Japon, contre Al Nassr, le Cerezo Osaka et l’Inter, le milieu de terrain de 17 ans a réalisé des performances abouties, même quand son équipe était en difficulté. Luis Enrique semble compter sur lui pour la saison à venir et ça ressemble à une très bonne nouvelle pour Paris.

Du temps de jeu pour les jeunes

Dans le sillage de WZE, d’autres jeunes se sont montrés à l’autre bout du monde. C’est le cas de Cher Ndour. Recruté cet été à Benfica, l’Italien de 19 ans a fait admirer son aisance balle au pied et son goût pour le duel. Noah Lemina, l’attaquant de 18 ans, s’est distingué lors du nul contre Al Nassr, en dynamitant son aile gauche. Sherif Naga, le latéral de 17 ans, a livré une partition remarquée face au Jeonbuk. Ethan Mbappé, le plus jeune du groupe (16 ans), a eu du temps de jeu au milieu de terrain, avec un rendu mitigé. Ismaël Gharbi a beaucoup tenté sur les ailes mais sans grande réussite, alors qu’Ilyes Housni n’est quasiment pas apparu.

Une défense à verrouiller

Après avoir débuté par un nul sans encaisser de but contre Al Nassr et Cristiano Ronaldo, la défense du PSG a affiché quelques lacunes embarrassantes. Face au Cerezo Osaka, le club de la capitale a encaissé trois buts, dont certains sur des erreurs de relance. Idem contre l’Inter, avec deux buts pris en deux minutes en fin de match. Sur les terrains asiatiques, Lucas Hernandez a tout de même rassuré sur l’état de son genou, huit mois après sa grave blessure lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le défenseur de l’équipe de France, arrivé du Bayern Munich, a livré des prestations plutôt solides dans l’ensemble. Tout comme Milan Skriniar, qui semble débarrassé de ses problèmes de dos.

En attendant le retour aux affaires de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, toujours en convalescence, Danilo Pereira et Marquinhos ont fait le job proprement. Layvin Kurzawa a également été utilisé en charnière centrale à plusieurs reprises. Sans devenir une solution vraiment crédible.

Kang-in Lee en superstar

C’est peut-être celui qui a été le plus acclamé lors de la tournée, surtout en Corée du Sud, d’où il est originaire. A 22 ans, Kang-in Lee a pu mesurer sa cote de popularité en Asie lors de cette escapade estivale du PSG. Transféré cet été de Majorque, l’international sud-coréen a déchaîné les passions ces derniers jours. Son maillot s’est arraché dans les boutiques locales et ses apparitions publiques ont déclenché une certaine hystérie, avec des écharpes, des t-shirts et des banderoles à son effigie. Seul Neymar a pu rivaliser à l’applaudimètre. Malheureusement pour lui, Kang-in Lee n’a pas pu régaler ses nombreux fans sur le terrain. La faute à un souci à la cuisse contracté en tout début de préparation face au Havre lors d’un amical organisé à Poissy, dans les Yvelines (2-0). Il est tout de même entré en jeu face au Jeonbuk, sans pouvoir vraiment accélérer.

Luis Enrique installe son 4-3-3

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais ce voyage au Japon et en Corée du Sud a permis de le confirmer. Luis Enrique va s’appuyer sur un système en 4-3-3 pour entamer son aventure au PSG. Le coach espagnol a mis en place son schéma préférentiel lors des quatre derniers matchs amicaux des Parisiens. Avec quatre défenseurs, trois milieux, deux ailiers et un avant-centre (ou faux 9). Ce dispositif a tout de même parfois évolué en cours de jeu, avec trois centraux et des pistons. Une manière pour Luis Enrique de travailler d’autres options tactiques afin de pouvoir s’adapter aux circonstances. Si besoin.

Verratti en difficulté

Alors qu'il fait l'objet d'approches concrètes de l'Arabie saoudite, Marco Verratti n'a pas vraiment été à son avantage durant cette tournée. Le milieu de terrain italien n'a eu que peu d'influence sur le jeu du PSG lors de ses apparitions, en tant que titulaire ou comme remplaçant. Aligné face au Jeonbuk, le joueur de 30 ans a semblé en difficulté physiquement en Corée du Sud. Malgré sa technique au-dessus de la moyenne, il a perdu pas mal de ballons et manqué de précisions dans ses transmissions. Un rendement décevant, à l'image de sa dernière saison avec Paris.

La vie sans Kylian Mbappé

C’était le grand absent de ce séjour en Asie. Et son ombre a plané sur la préparation du PSG. Écarté du groupe, en attendant d’éclaircir son avenir, Kylian Mbappé s’est entraîné avec les lofteurs au centre flambant-neuf de Poissy (Yvelines) pendant que ses partenaires arpentaient le Japon et la Corée du Sud. Alors que l’ultimatum que lui avait lancé le président Nasser Al-Khelaïfi a pris fin le 31 juillet, la situation du capitaine de l’équipe de France n’a pas bougé. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’a pas levé l’option qui lui permettait d’étendre son bail jusqu’en 2025. A voir comment les choses vont évoluer d’ici la fin du mercato, sachant que Mbappé souhaite rester à Paris cette saison et que le PSG n’imagine pas le voir partir libre l’été prochain.