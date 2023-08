Mercato: le PSG accélère pour Gonçalo Ramos, Benfica réclame 80 millions d'euros

INFO RMC Sport - Le PSG travaille d'autres pistes parallèlement au dossier Harry Kane, piste prioritaire mais de plus en plus mise à mal. Le club parisien accélère sur Gonçalo Ramos, avec qui un accord a été trouvé. Reste à trouver un terrain d'entente avec Benfica, qui réclame environ 80 millions d'euros pour le joueur de 22 ans.

Paris met un coup d'accélérateur sur la piste Gonçalo Ramos. Mais devra payer cher. Toujours en quête d'un numéro 9, le club parisien avait fait de l'attaquant anglais de Tottenham Harry Kane sa priorité. Cette option est de plus en plus mise à mal, avec la volonté affichée du buteur de rejoindre le Bayern Munich. Les dirigeants munichois semblent eux de plus en plus déterminés à mettre les moyens pour arracher le joueur des Spurs.

La piste Harry Kane ayant beaucoup moins de chance d'aboutir, les dirigeants du PSG ont activé plusieurs pistes, dont celle menant à Gonçalo Ramos. Paris est en train d'accélérer sur le dossier et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Reste à se mettre d'accord avec Benfica.

Benfica inflexible sur le prix

Le club lisboète souhaite autour de 80 millions bonus inclus. Et les dirigeants de Benfica se montrent inflexibles. Le PSG pourrait accéder à cette demande, avec le jeu des bonus, pour l'attaquant de 22 ans représenté par Jorge Mendes. Une somme importante pour un joueur prometteur mais qui a encore beaucoup à prouver, notamment sur la scène européenne.



Paris travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines contrairement à l'option Randal Kolo Muani que le président Nasser Al-Khelaïfi a rouvert ces derniers jours comme indiqué par RMC Sport mardi. Le club a cependant décidé de mettre un grand coup d'accélérateur sur Gonçalo Ramos. Reste à savoir si les clubs vont se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert.



Par ailleurs, en plus de l'arrivée prochaine d'Ousmane Dembélé et des intérêts pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG aimerait recruter Bradley Barcola. Pour mener à bien ces arrivées il faudra nécessairement vendre. En attaque, l'avenir de Kylian Mbappé mais aussi de Neymar pose question.