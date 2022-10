Après son départ fracassant de Brest, Belaïli en route pour Ajaccio (mais un autre club pourrait tenter sa chance)

Parti libre de Brest après avoir résilié son contrat, Youcef Belaïli pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1: l'international algérien, qui intéresse aussi Montpellier, est proche de rejoindre Ajaccio.

Youcef Belaïli n'aura pas tardé à rebondir. Parti libre de Brest en mauvais terme avec le club et le propriétaire de la maison qu'il louait, l'international algérien pourrait déjà avoir retrouvé un point de chute. L'Equipe et Foot Mercato annoncaient mardi que les négociations entre le joueur et l'AC Ajaccio avancaient favorablement. RMC Sport confirme que le joueur devrait bien s'engager en faveur du club corse. Le joueur est attendu dans les prochaines heures sur l'île de beauté pour y finaliser son arrivée. "Tout peut encore se passer, confie un dirigeant ajaccien. Mais l'opération est en bonne voie." Un autre club de Ligue 1 cherche toujours à obtenir sa signature: Montpellier est très intéressé par le joueur.

L'arrivée de l'Algérien serait une bonne nouvelle pour l'équipe d'Olivier Pantaloni qui après un début de saison difficile commence à relever la tête en championnat. Une bonne nouvelle aussi pour la communication de l'AC Ajaccio, le joueur avait attiré des milliers de fans sur les réseaux sociaux lors de son arrivée à Brest.

Un climat plus favorable

Venu au sein du club breton en janvier dernier, Youcef Belaïli n'a jamais réussi à s'adapter à sa nouvelle vie malgré des débuts prometteurs. Le climat, l'éloignement avec ses proches, beaucoup de facteurs ont compliqué son intégration et l'histoire s'est finalement mal terminée, avec une résiliation de contrat il y a quelques semaines. En Corse, l'internationl algérien (44 sélections - neuf buts) retrouvera un climat plus semblable à celui de ses origines, et se rapprochera géographiquement de ses proches. Un facteur clé dans le choix du joueur.