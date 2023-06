Arabie Saoudite: que vaut Al Ittihad, le nouveau club de Karim Benzema?

Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour s’engager avec Al Ittihad, en Arabie Saoudite où il a signé cette semaine. Basé à Djeddah, le club entraîné par le Portugais Nuno Espirito Santo vient de remporter son neuvième titre national devant Al Nassr et Cristiano Ronaldo.

"Le club du peuple" est l’un des surnoms d’Al Ittihad. Et il semble plutôt bien coller à la mentalité de Karim Benzema, qui s’est autoproclamé "Ballon d’or du peuple" lorsqu’il a reçu son trophée en octobre dernier à Paris. Après quatorze années couronnées de succès au Real Madrid, l’attaquant de 35 ans a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite, son championnat en expansion et ses fiches de paie à rallonge. L'ex-buteur de l’équipe de France (qui a pris sa retraite internationale) a passé une visite médicale en Espagne, avant de s’engager ce mardi pour trois saisons avec Al Ittihad, où il touchera près de 200 millions d'euros sur la durée de son contrat.

Champion devant Al Nassr et Ronaldo

KB Nueve va intégrer un club fraîchement sacré champion de Saudi Pro League pour la neuvième fois de son histoire. La première depuis 2009 (l’année de son transfert de l’OL au Real). L’équipe est coachée depuis l’été dernier par Nuno Espirito Santo. Le Portugais de 49 ans, passé par Valence, Porto, Wolverhampton et Tottenham, a bâti une formation très solide avec un effectif relativement âgé (plus de 28 ans de moyenne). Al Ittihad a terminé en tête du classement (qui compte seize équipes) devant les deux clubs phare de Riyad, avec 5 points d’avance sur Al Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, et 13 points sur Al Hilal. En présentant un bilan de 22 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites.

Le Marocain Hamdallah comme meilleur buteur

Organisées le plus souvent en 4-2-3-1, les pensionnaires du stade Roi-Abdallah (62.000 places), le deuxième plus grand du pays après celui du Roi-Fahd à Riyad, n’ont d’ailleurs pas perdu contre l’équipe de CR7 (0-0 à Al Nassr, 1-0 à domicile). Les Doyens (un autre de leurs surnoms) se sont notamment appuyés sur les qualités de finisseur d’Abderrazak Hamdallah, leur meilleur buteur. L’avant-centre marocain de 32 ans, arrivé en janvier 2022 après son départ d’Al Nassr, a inscrit 25 buts en 31 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues). Il a participé à l’épopée historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en entrant en plusieurs reprises, notamment contre la France en demi-finale (2-0).

Des joueurs expérimentés

A ses côtés, le Brésilien Romarinho a également flambé. L’attaquant de 32 ans, passé par les Corinthians et recruté en 2018 à Al Jazira (Émirats arabes unis) pour 7 millions d’euros, a claqué 14 buts en 33 matchs. Son compatriote Igor Coronado, milieu offensif de 30 ans, passé notamment par Palerme et transféré en 2021 du Sharjah FC (Émirats arabes unis) pour 10 millions d’euros, a marqué 6 buts et délivré 15 passes décisives en 33 matchs.

L’effectif d’Al Ittihad compte aussi d’autres éléments expérimentés comme Helder Costa, l’ailier angolais de 29 ans, passé par Monaco, Benfica, Leeds ou Valence ou Marcelo Grohe, le gardien brésilien de 36 ans, formé au Gremio, qui compte 2 sélections avec la Seleçao (en 2015). Sans oublier les internationaux égyptiens Ahmed Hegazy (défenseur central de 32 ans, 82 sélections) et Tarek Hamed (milieu de terrain de 34 ans, 54 sélections).

Un club doyen en Arabie Saoudite

Fondé en 1927, Al Ittihad est considéré comme le plus vieux club de sport d’Arabie Saoudite encore en activité et compte une importante communauté de supporters, souvent actifs et bruyants en tribunes. Son maillot jaune, noir et blanc a notamment été porté par des joueurs reconnus comme Bebeto, Mohammed Kallon, Wilfried Bony, Modeste M’Bami, Joseph Désiré Job, Titi Camara, Roberto Donadoni, Dejan Petkovic ou Wendel. Son banc a aussi vu passer des entraîneurs de renom à l’image de Laszlo Bölöni, Vahid Halilhodzic, Bruno Metsu, Tomislav Ivic ou Vanderlei Luxemburgo.

En plus de ses neuf titres de champion, Al Ittihad compte également deux Ligues des champions d’Asie (2014, 2015) et huit Coupes d’Arabie Saoudite au palmarès. Sa rivalité avec Al Hilal est la plus forte du championnat local. Le duel est même surnommé "Saudi El Clasico" par les fans locaux. Le nouveau club de Benzema est basé à Djeddah, la deuxième plus grande ville saoudienne, située à l’ouest du pays dans la province du Hedjaz, qui fait partie de la péninsule arabique. Sur les bords de la mer Rouge, le natif de Lyon va devoir s’habituer à un climat désertique, avec un thermomètre qui descend rarement sous les 30 degrés l’hiver et monte facilement au-dessus des 40 degrés l’été.

Une porte d’entrée pour se rendre à La Mecque

Djeddah est une ville historique, dont la partie la plus ancienne est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle possède notamment le plus haut jet d’eau du monde, celui du roi Fahd (312m), un grand port de commerce, un aéroport international et un circuit automobile flambant neuf qui accueille des Grands Prix de Formule 1 depuis trois ans (Sergio Perez s’y est imposé avec Red Bull en mars dernier). C’est aussi une porte d’entrée pour les musulmans qui viennent effectuer leur pèlerinage (le hajj) à La Mecque, située à 90km de là, au sein de la mosquée al-Harâm (la plus grande du monde). Il s'agit du premier lieu saint de l’Islam, dans lequel Karim Benzema s’est déjà rendu à plusieurs reprises ces dernières années.