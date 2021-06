Argentine: très ému, Tévez annonce son départ de Boca Juniors

Carlos Tévez a annoncé ce vendredi qu'il quittait son club de coeur Boca Juniors. S'il n'entend pas porter le maillot d'un autre club en Argentine, il n'a pas annoncé la fin de sa carrière.

Séquence émotion à Boca Juniors. Revenu au club en 2018, Carlos Tévez a annoncé son départ ce vendredi au cours d'une conférence de presse très émouvante. "Je pensais que ce moment n'arriverait jamais mais me voilà. Je suis ici pour vous dire que je ne vais pas continuer dans ce club. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir, je serai toujours là pour les fans. En tant que joueur, j'ai tout donné, c'est pourquoi je suis heureux. Boca a besoin que je sois à 120% et mentalement je ne suis pas prêt à lui donner ça. Je ne peux pas mentir aux fans", a-t-il confié, la voix brisée par l'émotion.

Il n'a pas annoncé sa retraite

Très aimé en Argentine, où il est né en 1984 dans une banlieue défavorisée, Tévez a été repéré par Boca Juniors après avoir joué dans les équipes de jeunes de All Boys, autre club de Buenos Aires. Il avait fait ses débuts en première division à 17 ans, avant de partir en 2004 pour le club brésilien de Corinthians. En 2006, il s'était envolé pour l'Europe, direction West Ham, puis avait évolué pour les deux clubs de Manchester. Les supporteurs de Boca avaient exulté en apprenant son retour en 2015, après 11 années d'exil en Europe. Reparti fin 2016, pour décrocher en Chine un salaire dingue de 38 millions d'euros annuels, il était à nouveau revenu début 2018.

Si sa carrière en Argentine est terminée, comme il l'a fait savoir, son avenir reste flou. Il n'a pas souhaité donner d'indice et n'a pas annoncé la fin de sa carrière. "Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, maintenant je veux me reposer et être avec ma famille. J'ai besoin d'être avec ma mère. Aujourd'hui, mon cœur me dit que je dois laisser le club de côté et m'occuper de ma famille", a simplement glissé l'attaquant de 37 ans, qui a perdu en février son père adoptif, emporté par le coronavirus. Il a laissé entendre qu'il pourrait un jour revenir à Boca Juniors dans un autre rôle que celui de joueur.