Arsenal: "Il faut qu'il revienne", Arteta compte sur un retour de Saliba

Prêté cette saison à l'OM par Arsenal, William Saliba se verrait bien rester à Marseille au moins une saison supplémentaire. Mais l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta n'est pas (plus ?) forcément de cet avis, comme il l'explique à RMC Sport.

Avec le recul, il ne regrette rien. "On a pris la bonne décision", maintient le coach d'Arsenal Mikel Arteta à propos du prêt de William Saliba à l’OM. Non désiré auprès du club auquel il appartient toujours contractuellement parlant, le néo-international français est parti s’aguerrir cette saison du côté de Marseille. Le technicien espagnol Arteta estimait qu’il avait besoin de concurrence, Saliba l’a éteint rapidement dans le contexte bouillant de la cité phocéenne, s’installant rapidement dans le onze de Jorge Sampaoli, dont il est devenu l’un des titulaires indiscutables. Si bien qu’il n’est presque plus jamais sorti du onze de départ. Il n’aura manqué que quatre matches, disputant 51 rencontres toutes compétitions confondues avec une régularité qui force le respect, à l’exception de quelques trous d’air notables.

Arteta: "Il n'aurait pas eu le temps de jeu nécessaire avec nous"

"Il faut qu’il revienne, soutient aujourd’hui Mikel Arteta au micro de RMC Sport. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n'y a rien d’autre."

Sacré meilleur espoir de la saison, le défenseur central ne serait pas contre une année marseillaise de plus. Surtout que le club marseillais, contrairement à Arsenal, est qualifié en Ligue des champions, alors que les Gunners disputeront la Ligue Europa.