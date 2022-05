Mercato: Saliba a dit à l'OM qu'il voulait rester

Selon nos informations, William Saliba, prêté cette saison par Arsenal, a communiqué aux dirigeants phocéens son envie de rester à l'OM la saison prochaine. Lors d'une récente réunion avec sa direction, Jorge Sampaoli a de son côté expliqué que la priorité de l'intersaison était justement le dossier du défenseur international français.

Rien n’est fait, mais l’information aura le mérite de rassurer les supporters marseillais. William Saliba, meilleur espoir de Ligue 1 et assurément l’une des révélations marseillaises de la saison, a souvent répété lors de ses interviews, cette saison, qu’il se sentait bien à l’OM. Cette fois, c’est aux dirigeants marseillais que Saliba a envoyé un signal fort ces derniers jours. Plus qu’un signal, un message clair: il veut rester à l’OM.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Saliba a joué samedi à Rennes le dernier match de sa saison, car il sera suspendu ce samedi contre Strasbourg. Il était présent dimanche soir à Paris à la cérémonie UNFP, pour recevoir son trophée et passer une soirée agréable, en présence également de son agent Djibril Niang et de Pablo Longoria notamment. Détendu et souriant, le défenseur prêté par Arsenal sans option d’achat n’a pas caché sa volonté de rester à Marseille et a même confirmé à Pablo Longoria qu’il pouvait faire le maximum pour le garder.

Garder Saliba, l’une des priorités de Sampaoli

Saliba, qui s’est toujours montré respectueux d’Arsenal avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, sait que le président olympien se démène pour trouver une solution, pourquoi pas un nouveau prêt avec cette fois une option d’achat conséquente en juin 2023. Le défenseur croise aussi les doigts pour que l’OM se qualifie pour la Ligue des champions, si possible directement grâce à une deuxième place de Ligue 1, ce qui faciliterait grandement les choses et motiverait définitivement le joueur à rester à l’OM.

Saliba a trouvé à Marseille un club dans lequel il se sent épanoui et qui l’a propulsé vers l’équipe de France, avec justement la Coupe du monde en ligne de mire fin 2022. Pablo Longoria, conscient que le joueur est très convoité et que les tractations avec les Gunners ne seront pas simples, aurait beaucoup apprécié cette prise de position de la part du défenseur international. Lors d’une récente réunion avec la direction de l’OM, Jorge Sampaoli avait, selon nos informations, expliqué à ses dirigeants que la priorité de l’intersaison était avant toutes choses... de faire le maximum pour conserver William Saliba.