Aston Villa: Gerrard confirme la piste Digne

Steven Gerrard, manager d’Aston Villa a confirmé s’intéresser à Lucas Digne (28 ans), arrière gauche d’Everton sur le départ.

Lucas Digne (28 ans) devrait changer d’air cet hiver. En froid avec Rafael Benitez à Everton, l’arrière gauche fait l’objet d’une cour assidue d’Aston Villa qui a même entamé des négociations pour son transfert. Un accord pourrait même être rapidement trouvé pour un montant situé entre 24 et 30 millions d’euros. D’autres clubs, comme Chelsea ou West Ham, étaient sur le coup mais l’équipe de Birmingham semble bien placée pour recruter l'international français (43 sélections).

"Il n'y a pas de fumée sans feu"

Interrogé sur une arrivée du Français, Steven Gerrard a confirmé la tendance. "Nous travaillons dur sur des cibles, a déclaré l’ancienne légende de Liverpool après la défaite 1-0 d'Aston Villa en FA Cup à Manchester United. Ce n'est pas respectueux de mentionner des noms, mais il n'y a pas de fumée sans feu et nous voulons essayer d'améliorer certains domaines de notre équipe et de notre équipe."

Arrivé à Liverpool en 2018 en provenance de Barcelone contre 20 millions d’euros, Lucas Digne s’est imposé comme un élément incontournable du onze des Toffees. Mais les choses se passent moins bien cette saison sous les ordres de l’entraîneur espagnol qui ne l’a plus fait jouer en Premier League depuis le 1er décembre. Benitez a publiquement expliqué que le Français, sous contrat jusqu’en 2025, ne voulait pas jouer à Everton.

S’il signait à Aston Villa, Digne évoluerait aux côtés de Philippe Coutinho, fraichement arrivé en forme de prêt en provenance de Barcelone. Villa pointe actuellement à la 13e place en Premier League avec trois points de plus (et un match joué en plus) qu’Everton, 15e.