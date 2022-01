Mercato en direct: Lucas Digne en direction d'Aston Villa

Pisté par le FC Barcelone, Edinson Cavani devrait rester à Manchester United jusqu'à la fin de la saison, selon Ralf Rangnick.

"Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui. Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison. Non seulement parce que je lui ai dit qu'il devrait rester, mais il l'a fait en son nom propre, et il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison et donner le meilleur de lui-même", a confié l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse.