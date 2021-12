Mercato: Digne courtisé par Chelsea en janvier

Lucas Digne pourrait être prêté en janvier à Chelsea selon plusieurs médias anglais. Les Blues songeraient au latéral français d’Everton après la grave blessure de Ben Chilwell au genou.

Touché au genou fin novembre en Ligue des champions, Ben Chilwell ne devrait pas rejouer de la saison 2021-2022 avec Chelsea. Afin de compenser la perte de l’international anglais, Chelsea a ciblé Lucas Digne selon les informations du journal The Guardian et de la version britannique de Goal.

Pas forcément convaincu par les prestations de Marcos Alonso, seul véritable latéral gauche de formation et propulsé titulaire après la blessure de Chilwell, Thomas Tuchel souhaiterait l’arrivée d’un défenseur pendant le mercato hivernal. Ecarté du onze titulaire à Everton depuis le début du mois de décembre, Lucas Digne pourrait faire l’objet d’une offre de prêt de Chelsea jusqu’à la fin de saison.

>> Les infos et rumeurs du mercato

Digne plutôt qu’Emerson?

Arrivé à Everton en 2018 après des passages compliqués au PSG, à la Roma ou à Barcelone, Lucas Digne s’est forgé une solide réputation en Premier League avec les Toffees.

Un temps propulsé capitaine sous la direction de Carlo Ancelotti la saison passée, l’international français aux 43 sélections ne semble plus entrer dans les plans de Rafa Benitez après s'être accroché avec le technicien espagnol.

Malgré six buts et 20 passes décisives en 127 matchs sous le maillot d’Everton, le défenseur de 28 ans pourrait chercher à se relancer, tout en franchissant un cap, en rejoignant Chelsea pour y finir la saison. Seulement quinzièmes du classement après 17 rencontres, les pensionnaires de Goodison Park flirtent dangereusement avec la zone rouge alors que les Blues verrait d’un bon œil l’arrivée d’un renfort en défense en vue de la course au titre.

>> La Premier League est à retrouver sur RMC Sport

Mais rien n’est acté pour Lucas Digne ou Chelsea. Si l’autre piste évoquée outre-Manche, celle menant à Théo Hernandez (AC Milan), semble difficilement réalisable à ce moment de la saison, les Blues pourraient également opter pour une solution à moindre coût. Plutôt que de recruter un nouveau joueur, Chelsea peux également décider de récupérer l’un de ses deux latéraux actuellement en prêt loin de Londres: Ian Maatsen (Coventry) et surtout l’Italien de l’OL, Emerson Palmieri.

A défaut de recruter Lucas Digne, un rapatriement de l’international italien constituerait un coup dur pour les Lyonnais. Cette saison, le champion d’Europe italien a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues avec l’OL de Peter Bosz. Son retour en Angleterre, constituerait un nouvel accroc pour les Gones.