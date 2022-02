Barça: Busquets tenté de rejoindre Beckham à l'Inter Miami

Lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, Sergio Busquets aurait l'intention d'aller au bout de son contrat, selon la presse espagnole. Il pourrait ensuite terminer sa carrière aux Etats-Unis, par exemple en rejoignant l'Inter Miami de David Beckham.

Il est toujours incontournable. Même à 33 ans. Titulaire chaque week-end ou presque, Sergio Busquets en est déjà à 34 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues. Pas toujours épargné par les supporters du FC Barcelone, conscients que son meilleur niveau est derrière lui et qui aimeraient parfois le voir sur le banc, il garde la confiance de Xavi, son ancien coéquipier devenu son entraîneur.

Beckham l'apprécie

"Dans une équipe comme le Barça, être critiqué est normal. La critique aide à grandir. Pour moi, c’est un joueur important dans mon plan de jeu", a encore répété l’entraîneur catalan ces derniers jours. A Barcelone depuis 2005, Busquets est actuellement sous contrat jusqu’en 2023. Il avait été prolongé fin 2018, avec au passage une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. A en croire les informations de TV3 et du quotidien Sport, le milieu défensif n’a pas prévu de faire ses valises l’été prochain. Il compte bien disputer la Coupe du monde au Qatar et souhaite donc rester à Barcelone la saison prochaine pour mettre toutes ses chances de son côté.

Mais en 2023, un départ à l’étranger pourrait être une sérieuse option. Séduit par les Etats-Unis, il serait très emballé à l’idée de rejoindre la Major League Soccer et plus particulièrement l’Inter Miami, la franchise dont David Beckham est le copropriétaire. l'ex-numéro 7 de Manchester United, qui rêverait aussi de faire venir Lionel Messi, Luis Suarez et Cristiano Ronaldo, aurait fait de Busquets un de ses objectifs. En 2017, dans un entretien à la radio Cope, ce dernier avait lui-même évoqué un avenir possible aux Etats-Unis : "J'aimerais finir ma carrière aux Etats-Unis et ensuite devenir entraîneur."