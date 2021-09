Barça: Gallardo, Xavi, Pirlo... Les entraîneurs pressentis pour remplacer Koeman

Les heures de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone semblent comptées. La presse catalane spécule donc sur le nom du potentiel remplaçant. Si un licenciement du technicien néerlandais est attendu sous peu, quatre candidats semblent se détacher, dont Marcelo Gallardo et Xavi.

Le poste de Ronald Koeman ne tient plus qu'à un fil. Encore battu (3-0) en Ligue des champions ce mercredi, par le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone va devoir rapidement trouver des solutions. Selon la presse catalane, une réunion d'urgence a eu lieu en pleine nuit après la nouvelle débâcle, pour évoquer notamment l'avenir du technicien néerlandais, dont le contrat expire en juin 2022.

Quatre noms bien placés

Selon Sport et RAC1 ce jeudi, un nom a surgi ces dernières heures: celui de Marcelo Gallardo, actuellement en poste à River Plate et dont le contrat prendra fin le 31 décembre 2021. Régulièrement annoncé en Europe, l'entraîneur argentin n'a pas encore dirigé une équipe sur le Vieux Continent et aimerait tenter l'aventure en dehors de ses frontières, lui qui est en poste depuis 2014 avec son club actuel.

Outre Gallardo, trois autres principaux noms sont avancés dont celui de Xavi, l'ancienne gloire du club, qui dirige actuellement Al Sadd, club qatari. Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, est aussi cité parmi les candidats potentiels. Enfin, Andrea Pirlo est annoncé lui aussi, libre depuis son départ de la Juventus cet été. Une décision devrait intervenir sous peu, alors que le club catalan affrontera l'Atlético de Madrid ce samedi (21h) en Liga, avant une période de trêve internationale. Ces quatre candidats ont chacun des partisans en interne mais la décision finale reviendra au président Joan Laporta.

Une chose est sûre: le nouvel entraîneur devra se fondre avec les préceptes du club, portés par les idées de Johan Cruyff et Pep Guardiola, avec une philosophie centrée sur la possession du ballon, dans un style en 4-3-3. Xavi est forcément le candidat le plus à même d'incarner ce projet. Comme indiqué par RMC Sport, d'autres noms sont apparus aussi comme celui d'Oscar Garcia, qui dirige Reims actuellement, et qui a joué avec Pep Guardiola. Joachim Low ou Thierry Henry ont été aussi suggérés mais ces candidatures ne semblent pas les plus avancées.