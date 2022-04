Barça: la mise au point de Jordi Cruyff sur l'avenir de Frenkie de Jong

Alors que de nombreuses rumeurs font état d'un possible départ de Frenkie de Jong et de tensions entre le Néerlandais et Xavi, Jordi Cruyff, le conseiller technique du Barça, s'est montré très clair sur l’avenir de son milieu de terrain.

L’avenir de Frenkie de Jong devrait bien continuer à s’écrire du côté de la Catalogne. Alors que de nombreuses rumeurs de transferts évoquent un départ du milieu de terrain néerlandais et que ce dernier a mal pris son remplacement à l’heure de jeu ce dimanche lors de la défaite du Barça contre le Rayo (1-0), Jordi Cruyff, le conseiller technique du club blaugrana, s’est montré très clair sur ce dossier.

"Nous n'allons pas vendre Frenkie de Jong, c'est un joueur très apprécié au sein du club. Nous ne pensons pas à cette option (le placer sur le marché, ndlr). Il ne faut pas toujours attribuer les défaites à un ou deux joueurs", a balayé Cruyff ce dimanche après le troisième revers consécutif à domicile des Catalans, dans des propos rapportés par la presse espagnole.

Il serait agacé par la manière dont il est traité par Xavi

Remplacé dès la 60e minute de jeu par Nico contre le Rayo dimanche, de Jong n’a pas caché sa frustration au moment de sortir du terrain. À en croire les médias espagnols, l’international néerlandais de 24 ans, arrivé de l’Ajax Amsterdam à l’été 2019 contre un chèque de 86 millions d’euros, serait agacé par la manière dont il est traité par Xavi.

Ce samedi, le quotidien catalan Sport rapportait que de Jong était la priorité d’Erik ten Hag, le futur coach de Manchester United, à l’intersaison. Les deux hommes se connaissent bien puisque le technicien batave l'a eu sous ses ordres durant deux saisons, entre 2017 et 2019. Sauf que le Barça ne semble absolument pas vendeur.