Mercato: Frenkie de Jong serait la cible prioritaire du Manchester United de ten Hag

Selon Sport, Erik ten Hag, qui sera sur le banc de Manchester United la saison prochaine, aurait déjà fait de son ancien joueur Frenkie de Jong une cible numéro un. Le milieu néerlandais n'aurait pas la volonté de quitter le FC Barcelone, qui n'est pas vendeur non plus sauf coup de folie des Red Devils.

Manchester United a officialisé ce vendredi la nomination d'Erik ten Hag comme entraîneur pour la saison prochaine, avec un contrat jusqu'en 2025. Une information qui aura forcément des conséquences sur le marché des transferts, d'autant plus que les Red Devils disposeraient d'une enveloppe de 250 millions d'euros.

Le Barça n'est pas vendeur mais...

Selon Sport, Frenkie de Jong serait une cible prioritaire pour Erik ten Hag. Les deux hommes se connaissent bien puisque le technicien batave l'a eu sous ses ordres durant deux saisons, entre 2017 et 2019. Manchester United devrait formuler une offre pour le milieu de terrain néerlandais, qui aimerait rester en Catalogne.

Le Barça ne semble pas vendeur non plus alors que Frenkie de Jong est une pièce maîtresse de Xavi. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 24 ans serait très à l'aise au sein du FC Barcelone et aurait confiance dans le projet qui se dessine. Il a disputé cette saison 42 matchs toutes compétitions confondues.

Avec le départ de Nemanja Matic et celui probable de Paul Pogba, Manchester United cherche des solutions dans l'entrejeu. La faille pourrait se situer néanmoins dans le fait que le Barça réfléchit à réaliser une grosse vente avant le 30 juin prochain. Mais il faudrait débourser au moins 85 millions d'euros, soit le prix bonus compris déboursé en 2019 par le club catalan, pour récupérer Frenkie de Jong. Pas de quoi effrayer Manchester United pour autant.