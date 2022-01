Barça: Piqué "comprend la position de Dembélé" mais ne se "mouille pas" sur son avenir

Gerard Piqué s’est exprimé ce dimanche sur la situation incertaine d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et le défenseur espagnol s’est montré compréhensif avec l’ailier de l’équipe de France, qui ne devrait pas partir cet hiver, malgré l’intérêt du PSG.

Son nom alimente les rumeurs et les débats en cette fin de mercato. Mis au placard par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs à six mois de la fin de son contrat. Interrogé lors d’un live Twitch avec Ibai Llanos, un influenceur espagnol, Gerard Piqué s’est exprimé ce dimanche sur la situation incertaine de son coéquipier.

Et le défenseur catalan s’est montré conciliant avec l’ailier de l’équipe de France. "Je comprends les deux parties, a réagi le joueur de 34 ans. On est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent, chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde."

Le PSG se place pour l’été prochain

Concernant un possible départ de "Dembouz", Piqué assure "n’avoir aucune idée" de ce qu’il se passe: "Avant de démarrer (le live), j'étais en train de lire à propos de ce qui était peut-être en train de se passer mais je ne veux pas me mouiller. On lui a demandé quelques fois (à Dembélé) mais il ne se mouille par, il attend de voir."

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs (dont le PSG), le champion du monde 2018, recruté en 2017 à Dortmund (140 millions d’euros), ne devrait pas faire ses valises cet hiver. Des négociations ont eu lieu cette semaine entre Paris et Barcelone. Il a même été question d’inclure des joueurs dans le deal. Mais ça ne devrait pas aboutir d’ici la fermeture du marché (ce lundi soir). En revanche, le club de la capitale discute dans l'espoir de récupérer le dribbleur de 24 ans (il fêtera ses 25 ans en mai) libre l’été prochain. Le PSG fait d’ailleurs partie des clubs les mieux placés dans ce dossier.