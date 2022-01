Mercato: le PSG discute pour le transfert de Dembélé mais plutôt pour cet été

Le PSG négocie avec le Barça pour obtenir le transfert du Français Ousmane Dembélé cet hiver. Mais l'arrivée du joueur, mis au placard en Catalogne, aura plus de chances de se produire l'été prochain.

Le Paris Saint-Germain discute bien pour le transfert du Français Ousmane Dembélé (24 ans). Des négociations ont lieu entre Paris et le Barça depuis le début de la semaine pour le champion du monde 2018. Il a même été question d'inclure des joueurs dans le deal, sans que cela n’aboutisse jusqu’à maintenant.

Le transfert ne devrait d’ailleurs pas se faire cet hiver. Le joueur, mis au placard par la direction du FC Barcelone et en fin de contrat en juin, a plus de chances de rester au Barça, où il est en fin de contrat, que de rejoindre le PSG en janvier. En revanche, Paris discute pour cet été et fait partie des clubs les mieux placés.

Dans une impasse en Catalogne?

Le Barça a dégraissé son effectif cet hiver avec les départs de Philippe Coutinho et de l’espoir autrichien Yusuf Demir, en attendant peut-être celui de Dembélé, poussé vers la sortie après l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat qui se termine en juin. Dembélé semble dans une impasse en Catalogne.

A cinq mois de la fin de son bail, sa direction lui a demandé de "partir immédiatement", ce à quoi "Dembouz" a rétorqué, sur Instagram, qu'il ne "cèderait pas aux chantages". Le champion du monde de 24 ans, pas épargné par les blessures à répétition ces dernières années, trouvera-t-il un point de chute? Le dossier est compliqué, d'autant plus que les clubs acheteurs savent désormais qu'il sera gratuit dès le mois de juillet.