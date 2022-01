Mercato: Aubameyang prêt à renoncer à une grande partie de son salaire pour venir au Barça

Dans l’impasse à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang serait prêt à renoncer à une grande partie de son salaire pour venir au Barça. Car son transfert était à l’origine conditionné au départ d’Ousmane Dembélé, dont la situation était toujours bloquée ce dimanche.

Pierre-Emerick Aubameyang est-il prêt à tout pour s’engager avec le Barça? Le Gabonais serait en tout cas prêt à renoncer à une grosse partie de son salaire pour rejoindre le club catalan, selon le média espagnol Sport.

Le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang était jusque-là conditionné au départ d’Ousmane Dembélé. Mais la situation du Français est toujours bloquée. Partira? Partira pas? Selon les dernières avancées, l’attaquant tricolore ne serait pas décidé à partir d’ici la fin du mercato hivernal. Seule solution alors pour faire venir Aubameyang: réduire drastiquement son salaire.

"Pratiquement gratuitement"

Toujours selon Sport, Aubameyang a déjà informé le club qu'il était prêt à renoncer à une partie très importante de son salaire et viendrait "pratiquement gratuitement" jouer le reste de la saison pour le club blaugrana.

Reste maintenant à Arsenal de donner son approbation, alors qu’ Aubameyang n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta. L’attaquant s’est fait retirer le brassard de capitaine pour des raisons disciplinaires mi-décembre et n’a plus joué depuis près de deux mois avec les Gunners, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023.

Enfin, selon les informations de Sport, l’arrivée de Gabonais permettrait aussi au Barça de réaffirmer ses positions par rapport à Dembélé, qui serait relégué en tribune jusqu'à la fin de la saison.