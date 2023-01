Barça: Xavi va rencontrer Depay pour discuter de son avenir, le joueur absent de l'entraînement

Interrogé sur les rumeurs de départ concernant son attaquant néerlandais Memphis Depay, Xavi a promis de sonder l'intéressé pour connaître ses intentions réelles. Ce mercredi, l'ancien joueur de l'OL n'était pas à l'entraînement.

Les jours de Memphis Depay au Barça sont comptés. Arrivé en 2021, l’attaquant néerlandais de 28 ans ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. Depay a disputé seulement deux matches de Liga avant la coupure liée à la Coupe du monde, la faute à une blessure à la cuisse gauche contractée en septembre dernier.

Remis de sa blessure, il a pu jouer au Qatar, disputant la plupart des matches de son équipe en tant que titulaire. Mais depuis la reprise avec le Barça, l’international batave est resté sur le banc. Xavi a coutume de dire qu’il compte sur l’ensemble de son groupe et que seuls ceux qui demandent à partir le feront, ce pourrait justement être le cas de Memphis Depay, qui souffre de sa situation. Ce mercredi, il n'était d'ailleurs pas à l'entraînement, comme rapporté par les médias espagnols.

Courtisé par l’Atlético, Memphis Depay pourrait rester en Liga, mais son avenir semble s’écrire loin du Barça. Son entraîneur Xavi a promis de le rencontrer pour faire un point sur sa situation. Le technicien catalan n’a fermé la porte à rien.

"Pour l'instant il est toujours notre joueur"

"Je vais parler avec Memphis Depay aujourd’hui pour voir s’il veut partir ou non, comprendre ce qu’il veut faire, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je compte sur lui pour tout. La situation n’est pas évidente pour lui, ce n’est jamais facile quand on ne joue pas. Je vais lui parler et s’il veut partir nous chercherons la meilleure solution."

Il a beaucoup été question d’un échange entre l'Atlético et le Barça, qui se verrait bien récupérer le Belge Yannick Carrasco dans la transaction. "Nous verrons ce qui se passe dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais pour l'instant il est toujours notre joueur", a déclaré Xavi à propos de ce possible départ.