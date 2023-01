Elogieux avec Kolo Muani, le coach de Francfort raconte son retour de Coupe du monde 2022

Arrivé à Francfort en début de saison, Randal Kolo Muani s’est rapidement rendu indispensable en Bundesliga. Avant la reprise du championnat, l’entraîneur de l’attaquant tricolore a salué son adaptation et expliqué comment il l’avait aidé après la finale perdue par la France au Mondial 2022.

Quatrième de Bundesliga, Francfort réalise un gros début de saison en Allemagne et devance même Dortmund ou le Borussia Mönchengladbach après 15 journées. Profitant de la trêve hivernale en championnat, l’Eintracht et son entraîneur Olivier Glasner ont tranquillement pu préparer la reprise et accompagner Randal Kolo Muani après la finale perdue par les Bleus lors de la Coupe du monde 2022. Une rencontre lors de laquelle l’attaquant français a eu la balle de titre à la dernière seconde de la prolongation.

"Nous lui avons écrit après la finale pour lui dire qu'il devait être très fier de son année. Il a été vainqueur de la Coupe de France avec Nantes l'été dernier et puis il s'est frayé un chemin jusqu'à une position de titulaire avec l'Eintracht, a estimé le coach du club allemand auprès du site de la Bundesliga. Il a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec nous et est devenu finaliste de la Coupe du monde avec la France. Beaucoup plus, ce n'est pas vraiment réalisable dans une année civile. C'est pourquoi il peut être fier de ce qu'il a accompli."

Glasner: "Nous avons vu un grand potentiel en lui"

Arrivé libre en provenance de Nantes pendant l’été, Randal Kolo Muani a rapidement contribué aux grosses performances de sa nouvelle équipe. Avec huit buts toutes compétitions confondues, le Français a fait preuve d’efficacité pour ses débuts loin de la Ligue 1. Surtout, l’ancien joueur des Canaris a déjà offert 11 passes décisives à ses partenaires de Francfort en 23 apparitions et occupe même la première place de Bundesliga dans ce domaine (neuf caviars).

Tout sauf une surprise selon Oliver Glasner: "Nous l'avons signé parce que nous avons vu un grand potentiel en lui. Nous avons vu instantanément qu'il était très rapide, a encore lancé l’entraîneur de l’Eintracht. Il écoute et essaie des choses sur le terrain, en plus c'est un super garçon. Il n'a plus 17 ans, il en a 23 donc il est à un bon âge pour le football. Ce n'est pas si surprenant qu'il soit si capable."

Avant de préciser sur ce qui l’a (un peu) étonné: "Qu'il joue un rôle aussi crucial et formateur, d'un autre côté, c’est peut-être surprenant. Mais il le mérite en raison de ses performances."