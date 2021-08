Barcelone: Et maintenant, l'imbroglio Agüero

Et si l'avant-centre argentin, venu pour jouer avec Messi, avait demandé à ses agents à le libérer de son contrat barcelonais? Le clan de Sergio Agüero a démenti l'insistante rumeur auprès de la presse catalane.

La rumeur s'est enflammée vendredi soir comme une traînée de poudre, une nouvelle, dans le vestiaire barcelonais: Sergio Agüero, nouvel avant-centre du FC Barcelone, venu à la fin de son contrat à Manchester City pour finir sa carrière à côté de son grand ami et compatriote Lionel Messi, aurait demandé à être libéré de son contrat après l'annonce par la direction barcelonaise de la fin des négociations avec le clan Messi.

Une demande justifiée par les promesses non tenues de la direction barcelonaise qui lui avait fait accepter un contrat sévèrement revu à la baisse en échange de la garantie de jouer aux côtés du mythique numéro 10 argentin, ce qui n'aura finalement pas lieu. De quoi déclencher la colère et la tristesse de Sergio Agüero, et donc cette réaction épidermique.

Vigoureux démenti

Panique à Barcelone où les deux quotidiens sportifs locaux ont contacté le clan de l'attaquant argentin qui a vigoureusement démenti, assure Mundo Deportivo. Sport va plus loin: "Il ne pense qu'au Barça et a hâte de débuter lors du trophée Gamper (dimanche)", précise le quotidien.