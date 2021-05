Mercato: Agüero devrait gagner moins que Braithwaite au Barça

L’arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone serait en très bonne voie. Selon Deportes Cuatro, les deux parties ont trouvé un accord et l’Argentin aurait accepté de réduire drastiquement son salaire, qui serait l’un des plus bas de l’effectif catalan.

Sergio Agüero (32 ans) aurait trouvé son nouveau club. Après dix ans à Manchester City, l’Argentin serait déjà d’accord avec le FC Barcelone, qu’il rejoindra libre à l’issue de son contrat. Selon Deportes Cuatro, tout serait ficelé entre le club et l’attaquant argentin, d’accord pour un contrat de deux ans. Il pourrait être présenté dès le 5 juin. Et pour évoluer aux côtés des son grand ami Lionel Messi, Agüero aurait accepté de réduire considérablement son salaire.

Il devrait ainsi toucher 5 millions d’euros par saison. Un montant évidemment élevé mais loin des 16 millions d’euros annuels qu’il touche actuellement en Angleterre. Cela en fera l’un des joueurs les moins bien payés de l’effectif, derrière Martin Braithwaite, Sergino Dest ou Clément Lenglet (6 millions chacun) et juste devant Ansu Fati, Carles Alena, Ronald Araujo, Riqui Puig et Pedri (4 millions d’euros annuels).

Joan Laporta, élu président du Barça en mars dernier, tient son premier renfort à des conditions plutôt avantageuses alors que les finances du club sont plombées par la crise du coronavirus et une masse salariale exorbitante, qui vont limiter le champ d’action du club lors du mercato estival. Plusieurs médias catalans ont affirmé mercredi que le Barça avait abandonné la piste Erling Haaland pour privilégier une prolongation de Lionel Messi.

Le club ouvrirait également la porte à des départs de plusieurs tauliers (Sergio Busquets, Sergi Roberto et Gerard Piqué) en cas d’offres raisonnables. Antoine Griezmann serait aussi concerné par un potentiel départ si des concurrents s’y intéressent. Le cas d’un renfort en attaque à moindres frais semble, lui, réglé un an après le départ non compensé de Luis Suarez. Avant de rejoindre sa nouvelle destination, Agüero va tenter de décrocher la première Ligue des champions de sa carrière avec Manchester City, le 29 mai lors de la finale face à Chelsea (21h sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story).