Bordeaux: Elis reste, Kwateng résilie et les recrues en attente

Les Girondins de Bordeaux vont conserver Alberth Elis mais se séparer d'Enock Kwateng, dans les dernières heures du mercato. Quant aux recrues, leur homologation se fait attendre.

Comme annoncé par RMC Sport depuis quelques jours, Alberth Elis va rester aux Girondins. Malgré plusieurs courtisans, dont Galatasaray, l'attaquant du Honduras jouera avec Bordeaux en Ligue 2 cette saison. Il a inscrit neuf buts la saison dernière en Ligue 1.

Les Girondins continuent par ailleurs leur opération dégraissage pour alléger leur masse salariale (en raison des restrictions imposées par la DNCG). Ainsi, après le départ de Junior Onana vers le Racing Club de Lens officialisé ce jeudi, Enock Kwateng va résilier son contrat avec Bordeaux.

Pas de recrues face au Paris FC

À six heures de la fin du mercato, cinq joueurs ont signé avec le club au scapulaire et sont dans l'attente d'une homologation de leur contrat: Yoan Barbet, ancien défenseur de QPR, le latéral gauche Vital N'Simba, le latéral droit Clément Michelin, l'ailier géorgien Zuriko Davitashvili du Dinamo Batumi et le buteur amiénois Aliou Badji.

Au club, on se montre optimiste pour la qualification de ces recrues. Elles devraient malgré tout ne pas jouer face au Paris FC ce samedi.