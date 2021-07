Bordeaux: la liste des joueurs que Lopez veut faire partir

Selon L'Equipe, le futur propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a expliqué à la commission d'appel de la DNCG sa volonté de se séparer de 13 joueurs de l'effectif actuel cet été, pour alléger la masse salariale et permettre l'arrivée de recrues correspondant à son projet.

Après une saison 2020-2021 cauchemardesque, en coulisses mais aussi sur le terrain, un grand coup de balai devrait être mis cet été dans l'effectif des Girondins de Bordeaux. Passé il y a quelques jours devant la commission d'appel de la DNCG, qui a maintenu le club en Ligue 1, le futur propriétaire Gérard Lopez aurait selon L'Equipe annoncé à l'instance sa volonté de se séparer de 13 éléments cet été, afin d'alléger une masse salariale conséquente. Et l'ancien patron du LOSC aurait déjà fait sa petite liste.

D'après le quotidien, seraient ainsi concernés Raul Bellanova, Ruben Pardo, Samuel Kalu, Josh Maja, Hwang Ui-jo, et Otavio (sous contrat jusqu'en 2022), mais aussi Toma Basic - qui intéresse quelques clubs étrangers et qui possède a priori la plus grosse valeur marchande - et Loris Benito.

Il compterait sur Costil, Adli et Oudin

Les expérimentés Paul Baysse et Jimmy Briand pourraient eux carrément voir leur contrat être résilié. En tout, Lopez tablerait sur 41 millions d'euros de vente, sans compter les économies réalisées sur les émoluments.

Le futur président voudrait conserver Benoît Costil, Yacine Adli et Rémi Oudin, sans doute aussi Laurent Koscielny en cas de diminution de salaire. Pour le reste, il devrait reconstruire en grande partie l'équipe.